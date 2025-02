DVH Wielsbeke speelt topper tegen Damesvolleybal Waregem: “Als ploeg maakten we al veel progressie”

In Promo 4 staat dit weekend de topper tussen Damesvolleybal Waregem en DVH Wielsbeke op de kalender. De ploeg van Juliette Nuyttens wil haar tweede plaats in het klassement behouden. “Dit moet zeker mogelijk zijn. We willen in de terugronde de lat nog hoger leggen”, klinkt het.

Dames Volleybalclub Hernieuwenburg Wielsbeke staat in zijn debuutjaar momenteel op een knappe tweede plaats na het ongeslagen Damesvolley Waregem. “We zijn deze campagne gestart met de hoop er een leerrijk jaar van te maken”, vertelt de 16-jarige Juliette Nuyttens, woonachtig in Bavikhove. “En we presteren toch wel een beetje boven de verwachtingen met acht overwinningen op tien wedstrijden. Enkel tegen leider Waregem en Lendelede, de derde in de stand, moesten we het onderspit delven. Tegen Lendelede zat er zelfs meer in dan 3-2. We hopen in de terugronde wel te winnen om de tweede plaats te behouden. Dit moet zeker mogelijk zijn. We willen immers in de terugronde de lat nog hoger leggen.”

Vooruitgang

“We begonnen het seizoen meteen tegen Waregem, onze tegenstander van dienst dit weekend. We hebben toen heel goed weerstand geboden en een setje gepakt. Ondertussen zijn we als ploeg gegroeid; we maakten heel wat progressie. De teamspirit is beter dan ooit. Iedereen is er individueel op vooruitgegaan. We brengen nu meer kwaliteit onder de vleugels van coach Bjorn De Smet. We willen er alvast een spannend duel van maken.”

Uitlaatklep

“Zoals ons volledige team zette ook ikzelf dit seizoen al stappen”, gaat de passeur van de ploeg verder. “ Ik ben heel tevreden hoe het verloopt. De combinatie met mijn studies gaat vrij vlot. Twee keer trainen en een wedstrijd, waar we telkens naar uitkijken, zijn een uitlaatklep voor mij. Ambities? We spelen al heel ons leven samen, en dat zal zo nog een tijdje blijven. Wat mij betreft, voor altijd,” aldus Juliette. (ELD)

Zondag 9 februari om 15 uur in Sporthal De Treffer: Damesvolley Waregem – DVH Wielsbeke.