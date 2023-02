Dubbele confrontatie voor Bidavo Bissegem tegen Roeselare: “We gaan ons vel duur verkopen”

In eerste nationale van het damesvolleybal ging Bidavo Bissegem A na een vijfsetter onderuit tegen Wevoc Wellen A. Dit weekend staat een dubbelconfrontatie met Bevo Beobank Roeselare A op de kalender.

Het werd een nagelbijter, de 2-3 (25/20, 21/25, 25/23, 18/25, 12/15) tegen Wellen. “Ik denk dat we de kans hebben laten liggen om de drie punten te pakken”, vertelt coach Kristof Vroman. “We pakken de eerste set maar bij een 20/16 stand in de tweede set ontbrak het ons aan maturiteit. We hielden het kloofje niet vast, toch wel een sleutelmoment in de wedstrijd. Wellen acteerde alsof hun leven er vanaf hing. Maar ik blijf er bij, de uitslag kon er anders uitgezien hebben. Een week eerder gingen we ook in VC Tesla Lint A met 3-2 de boot in. Daar kwamen we degelijk voor de dag, maar niet heel goed. Het gevoel was beter na de wedstrijd tegen Wellen.”

Goeie positie

“Momenteel staan we in een goeie positie, maar we zijn nog lang niet zeker. We zullen toch nog eens die extra drie punten moeten binnenhalen. We mogen zeker nog niet op onze lauweren rusten.”

Zaterdag en zondag trekt de ploeg van de 45-jarige Kortrijkzaan naar Bevo Roeselare A. In competitieverband en voor de beker. “Bevo is bezig aan een schitterend seizoen. Na Volley Noorderkempen staan ze stevig op de tweede plaats genesteld. Dit is voor ons een moeilijke, maar leuke opdracht. De competitie is voor ons het belangrijkste, maar de beker kan dit extra kleur geven. Zij moéten, wij mogen. In een derby kunnen wij bij ons thuis altijd net iets meer. In de heenronde stuurden we Bevo met 3-1 wandelen. Nu zijn de rollen omgedraaid natuurlijk omdat we twee keer op verplaatsing spelen. Ik ben heel benieuwd, we gaan ons vel in ieder geval duur verkopen. Dit leeft bij de speelsters, ze kennen elkaar en het is op een boogscheut van Bissegem.”

“Bevo is favoriet, maar de vorm van de dag kan beslissend zijn. Dit hebben we tijdens de competitie ook al gezien na heel wat verrassende uitslagen. We hebben met Bevo en Noorderkempen de twee kleppers na elkaar, dus dat kan een 0 op 6 zijn. Ons enige doel vooraf was ons verzekeren van het behoud. We hebben alvast een goeie uitgangspositie.”

Nieuwe wind

Na drie jaar neemt Kristof afscheid van Bidavo na het seizoen. “We spelen al een aantal jaar samen, en ik ben bang dat ik als trainer de ploeg niet beter meer kan maken. Het kan een goede zaak zijn als er een nieuwe wind waait. Ik wil nog eens in de verf zetten dat ik hier fantastische jaren beleefde. We zijn zeer lovend over elkaar, dus hoeft dit niet negatief te klinken. Toen het moment er was dat ik deze beslissing nam, heb ik dit meteen meegedeeld”, besluit Vroman.