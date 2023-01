Drukke nieuwjaarsmaand voor Knack Volley

Knack Volley sloot het kalenderjaar na een hels matchtempo van zeven wedstrijden in 25 dagen, waaronder enkele seizoensbepalende partijen, op 21 december af. Zaterdag wordt het nieuwe jaar bij het derdegeklasseerde Haasrode/Leuven van Tuerlinckx ingezet aan een even hels tempo van zeven wedstrijden in 25 dagen.

Bij winst neemt Knack nu al optie op de titel van regulier kampioen en een bonus van 5 punten bij de start van de Champions Play Offs met zes ploegen. Maaseik staat momenteel tweede, ook al op negen punten maar met een wedstrijd minder gespeeeld zodat de achterstand virtueel zes punten bedraagt.

Champions League of CEV-cup

Europees staat Knack nog voor twee uitwedstrijden in de poulefase van de Champions League. Woensdag 11 januari speelt Knack in en tegen ToursVB. Tours staat 2de met twee zeges en 6 punten, Knack is 3de met evenveel overwinningen en 5 punten. Winnen in Tours betekent dat Knack op de tweede plaats komt in de poule met drie overwinningen. Dan bepaalt de laatste speeldag, met een Civitanova-Knack en Tours-Benfica het eindresultaat in de poule.

Voor de wedstrijd in Tours kent Knack al het resultaat van Civitanova-Benfica want deze wedstrijd wordt dinsdag gespeeld. Verliest Benfica, dan is Knack al zeker van de derde stek en verder Europees spelen in de CEV-cup. Wint Knack in Tours dan kan het eventueel als beste derde met drie overwinningen doorgaan naar de baragewedstrijden met de vijf tweedegeklasseerden voor de drie resterende plaatsen in de kwartfinales. Die worden samen met de poulewinnaars beslecht.