Druk weekend voor Wout Peirens en Knack C: “We willen graag verrassen tijdens het bekerweekend”

Het laatste speelweekend van dit jaar staat helemaal in het teken van de diverse bekercompetities. Knack Volley C uit nationale 3B werkt een dubbel bekerweekend af.

“Wij kijken er met onze jonge bende benieuwd en ook hoopvol naar uit”, stelt libero Wout Peirens, die een atypisch Knackparcours aflegde. “Ik maakte net als mijn oudere broer met het volleybal kennis in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins, waar wij wonen. Omdat die ploeg het daar voor bekeken hield, trokken wij naar Tielt. Tot mijn broer een uitnodiging kreeg om naar de Knack Volleybalacademy te trekken. Ik volgde in zijn spoor naar de U15 van Knack. Als tweedejaars U17 werd ik toegevoegd aan de senioresploeg Knack D die verleden jaar Knack C werd en de titel bijeenspeelde in Promo 1. Dit jaar maken wij ons debuut in 3B”, vat de 22-jarige student ingenieur zijn volleyballoopbaan samen.

Behoud verzekeren

Knack C is op weg om als promovendus de seizoensdoelstelling, zo snel mogelijk het behoud verzekeren, te realiseren met een zevende plaats halfweg. “Dat is nog altijd de initiële doelstelling. Vergeet niet dat er van de kampioenenploeg van verleden seizoen vier basisspelers vertrokken. Er moest dus een nieuw collectief gecreëerd worden en daar is trainer Bart Hungenaert aardig toe op weg. Het grote verschil tussen het promovolleybal en nationale is dan wel dat wij met onze jonge garde tegen ervaren ploegen moeten opboksen.” Dat zal ook zaterdag tegen Zedelgem in de achtste finales voor de West-Vlaamse beker van nationaal spelende ploegen het geval zijn. “Zedelgem komt uit in nationale 2 en wij zijn sowieso de underdog. Wat wel betekent dat wij zonder enige druk kunnen spelen. Wij zijn overigens sterk gemotiveerd, want als wij ons plaatsen voor de kwartfinales komen wij uit tegen Knack B.” Zondag komt Hemiksem/Schelle (N3D) op bezoek voor de interfederale beker, die de vroegere Vlaamse beker vervangt. “Net als wij is Schelle een nieuwkomer in het nationaal volleybal. In de D-reeks staan zij halfweg wel netjes op de tweede stek met maar twee verlieswedstrijden. Ook in deze bekerconfrontatie willen wij voluit gaan en zien waar wij uitkomen. Bekervolleybal zorgt altijd voor verrassingen. Daar willen wij deel van uitmaken”, rondt Wout Peirens af. (RBD)

Zaterdag 17 december om 17 uur: Knack Volley C – Packo Zedelgem A (West-Vlaamse beker).