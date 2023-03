Druk weekend voor Rembert Torhout A: “Bekerfinale en top vijf zou mooie afsluiter van seizoen zijn”

Na een moeilijke periode, met onder andere het vertrek van coach Dries Sergier, hebben de heren van Rembert A zich goed herpakt. Vorig weekend wonnen ze in eigen huis van Mendo Booischot, waardoor ze een mooie plaats veroveren in de middenmoot van eerste nationale. Komend weekend staat met de halve finale van de provinciale beker en een confrontatie tegen gouwgenoot Marke-Webis een stevig programma op de agenda.

“Eigenlijk doen we het beter dan verwacht”, opent libero Remie De Crock (26). “We hebben zicht op een vijfde plaats en we doen goed mee in deze moeilijke reeks. Ik ben eigenlijk best tevreden over onze prestaties. Na de winterstop liep het om verschillende redenen wat minder. We misten door blessures enkele belangrijke spelers en hierdoor hadden we weinig wisselmogelijkheden. Het belangrijkste is dat we ons herpakt hebben en klaar zijn voor een belangrijk weekend dat eraan komt.”

“De beker zien we zeker niet als een leuk extraatje. We gaan er voluit voor om terug in de finale te staan. Pervol Ruiselede speelt in een lagere reeks, maar we onderschatten hen zeker niet. Ook als favoriet zullen we geconcentreerd moeten spelen”, aldus de Roeselarenaar.

Bij winst in de halve finale is het best mogelijk dat VT Marke-Webis aan de andere kant van het net staat in de bekerfinale. Het toeval wil dat de Torhoutenaren zondag ook tegenover die ploeg staan. “Het wordt een druk weekend met twee wedstrijden in evenveel dagen. Een bekerfinale en een plaats in de top vijf van eerste nationale moet onze ambitie zijn”, besluit Remie De Crock. (PDC)