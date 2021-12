Druk bekerweekend voor Elckerlyc A: “Ik ben een heel tevreden voorzitter”

Elclerlyc Zwevezele A heeft de drie topwedstrijden tegen de naaste achtervolgers in de competitie met succes afgewerkt.

De ploeg staat hierdoor alleen aan de leiding en lijkt helemaal klaar voor het zware bekerweekend dat eraan komt. “Je hoort me zeker niet klagen, want het loopt lekker”, glimlacht Eddy Vancauwenberghe. “Voorlopig hebben we weinig last van coronaproblemen binnen de club en ook onze jeugdteams doen het niet slecht. Ik ben een heel tevreden voorzitter.”

Vrijdag en zaterdag spelen de Zwevezeelse dames zowel in de Vlaamse als in de provinciale beker een belangrijke wedstrijd. “Het wordt een zwaar weekend, maar ik weet dat de speelsters er naar uitkijken. In bekerwedstrijden is de druk iets minder groot. In de competitie daarentegen is het elke week van moeten. Het zou leuk zijn om in de provinciale beker opnieuw de finale te spelen. Eerst moeten we vrijdag voorbij DV Waregem en dan wachten nog enkele moeilijke wedstrijden vooraleer we op paasmaandag in De Haan de finale mogen spelen.”

“Zaterdag kunnen we in de Vlaamse Beker tegen VC Oudegem B bewijzen dat we klaar zijn om te promoveren naar de nationale reeksen. De tegenstander is immers een degelijke ploeg uit derde nationale. We willen dus een goed figuur slaan. Als we kunnen doorstoten, is dit mooi meegenomen, maar druk is er niet.”

Eddy blijft het jammer vinden dat er geen supporters in de zaal zullen zitten. “Publiek zorgt voor sfeer op en rond het veld. Nu moeten de speelsters zelf voor sfeer zorgen. Het blijft bizar dat er in een grote sporthal zo goed als niemand toegelaten wordt, terwijl in de cafetaria wel supporters aanwezig zijn…” (PDC)

Vrijdag 17 december om 21 uur: Elckerlyc A – DV Waregem A.

Zaterdag 18 december om 19.30 uur: Elckerlyc A – VC Oudegem B.