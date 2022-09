Droomloting in Champions League voor Decospan VT Menen: “Dit wordt genieten”

Menen kent de tegenstanders in de Champions League. Het mag voor het kampioenenbal naar Kedzierzyn in Polen, Trentino in Italië en Karlovarsko in Tsjechië. Kapitein Jelle Sinnesael is in de wolken: “Dit is gewoon top.”

Menen mag als vicekampioen voor het eerst naar de Champions League en zal meteen de grootste volleybalploegen van Europa treffen want met Kedzierzyn en Trentino staan de finalisten van vorig jaar straks oog in oog met de grensploeg. Kapitein Jelle Sinnesael kijkt nu al uit naar de matchen. “Dit wordt van begin tot eind genieten”, zegt de middenman die bezig is aan zijn laatste jaar als speler.

“Alle ploegen uit pot 1 en 2 waren voor ons toch onhaalbare kaarten en dan loot je beter gewoon direct de absolute kleppers. Sportief zijn we kansloos, maar toch vind ik dit het ideale scenario. Met Trentino spelen we ook tegen de club van Red Dragon Wout D’Heer. Karlovarsko uit Tsjechië ken ik niet, maar volgens de eerste berichten wordt dat misschien toch enigszins een haalbare kaart. Ach, het maakt op zich niet uit. We gaan alles geven in de Europese campagne en genieten. Dan zien we wel waar we stranden.”

De loting vond voor het eerst plaats in Brussel. Menen speelt de thuismatchen van de Champions League in de Tomabelhal in Roeselare.