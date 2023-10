Droom voorzitter Volley De Haan over enkele jaren misschien realiteit: “Jongensploeg wellicht basis van toekomstig herenteam”

Wie de geschiedenis van Volley De Haan kent, weet dat de kustploeg op het einde van vorige eeuw met twee herenteams in competitie aantrad. De ploegen werden tot grote spijt van voorzitter Eric Van den Broucke opgedoekt wegens een gebrek aan spelers. Het blijft zijn droom om over enkele jaren opnieuw een herenploeg in Promo 3 tussen de lijnen te brengen.

“Ik weet dat onze voorzitter over enkele jaren heel graag in de herencompetitie met een seniorenploeg wil starten”, opent Maaike Moerman (23), die de U17-jongens coacht. “Ik ben er zeker van dat de hele club hieraan wil meewerken, maar er is nog een lange weg af te leggen vooraleer het zover is. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk jongens warm te maken om op jonge leeftijd kennis te maken met volleybal. Ik merk dat er dit seizoen in de Bal-Balschool (jongste groep, red.) enkele jongens rondlopen en dat is hoopgevend.”

Maaike Moerman is naast coach van de jongensgroep ook speelster bij de dames die in Promo 2 uitkomen. “Ik ben ondertussen al vier jaar aan het coachen. De club had enkele jaren geleden een tekort aan coaches en deed een oproep bij de speelsters. Ik ben hierop ingegaan en heb vooral bij de meisjes in verschillende leeftijdsgroepen wat ervaring opgedaan.”

Enthousiaste jongens

“De jongens die ik momenteel coach, spelen al enkele jaren samen en dat is een groot voordeel. Ik denk wel dat ze de basis kunnen vormen van een toekomstige herenploeg. Ik voel dat ze willen doorgaan en wellicht niet zullen afhaken wanneer ze een moeilijke periode kennen. Nogal wat jongens houden het in de puberteit immers voor bekeken, maar voor dit rampscenario vrees ik niet. Het is een speelse groep enthousiaste jongens die ik coach”, gaat Maaike verder. “Soms zijn ze nog wat laks, maar ze zijn bereid om te luisteren en leren veel bij. De resultaten zijn bevredigend en de wedstrijden die we verloren, werden we zeker niet weggespeeld door de tegenstrever. Het is jammer dat mijn groep slechts uit een achttal spelers bestaat. Hierdoor heb ik weinig wisselmogelijkheden en moet ik op training heel inventief zijn om spelsituaties te oefenen.”

(foto PDC)

Eén van de jongens die zelden ontbreekt op een training is Matts Van Haaren (14). “Mijn mama en mijn papa volleybalden vroeger ook en waarschijnlijk heb ik de liefde voor deze sport met de paplepel meegekregen. Vroeger heb ik ook nog hockey gespeeld, maar momenteel is volleybal mijn enige sportieve hobby. Ik heb enkele jaren bij VC Oudenburg-Gistel gevolleybald, maar ondertussen speel ik al twee jaar bij De Haan. Mijn mama is ook coach van de U17-meisjes, waardoor ik me helemaal thuis voel in deze club”, aldus Matts. “Ik vind volleybal een leuke sport omwille van de sfeer en het teamgevoel. In andere sporten kan een speler soms individueel het verschil maken, maar in volleybal moet je als team presteren of je boekt geen resultaten.”

Matts Van Haaren heeft niettegenstaande zijn jonge leeftijd al een duidelijk idee van zijn ambities op sportief vlak. “Ik wil heel graag meewerken aan de oprichting van een herenploeg bij Volley de Haan. Uiteraard is het nu nog te vroeg, maar over enkele jaren zullen we er klaar voor zijn. Persoonlijk is het mijn grote droom om ooit de bekerfinale te spelen in het Sportpaleis in Antwerpen.”

Coach Maaike Moerman denkt nog zover niet vooruit met haar jongensteam. “Mijn spelers moeten vooral nog heel wat ervaring opdoen en zowel letterlijk als figuurlijk groeien. Hopelijk komen er nog enkele jongens bij om de groep in de breedte te versterken en dan zie ik het wel gebeuren dat de droom van onze voorzitter over enkele jaren gerealiseerd wordt.”

(PD)