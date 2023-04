Drie titels voor Bevo Beobank Roeselare? “Seizoen is al geslaagd”

Na de provinciale bekerwinst van de A-ploeg, twee jeugdbekers én ondertussen al één zege in de Jeugd Champions League kan het seizoen van Bevo Roeselare al niet meer stuk. Maar daar kunnen straks naast nog een JCL nog drie titels bij komen, want zowel de B-, D- als E-ploeg strijden nog voor de eerste plaats. “Dat de B-ploeg als promovendus meteen meestrijdt voor de titel in derde nationale is een verrassing, maar van de D- en E-ploeg hadden we wel verwacht dat ze bovenin zouden meestrijden in respectievelijk Promo 2A en Promo 4C. Al is bovenin meedraaien en meespelen voor de titel natuurlijk nog iets anders…”, opent voorzitter Geert Sintobin.

De D-ploeg kan zaterdagavond de titel pakken als het wint van titelconcurrent VT Gullegem. “Een mooiere ontknoping kan je niet wensen.” De E-ploeg kan zondag thuis tegen Wivo Wingene C het kampioenschap vieren. “Je weet natuurlijk nooit dat ze plots met titelstress af te rekenen krijgen, maar normaal gezien zou het moeten lukken.”

De B-ploeg telt momenteel twee punten achterstand op Oudenaarde, maar heeft wel een match minder gespeeld en treft nog twee haalbare teams met Basecles en Meerbeke. “Drie titels of niet, het seizoen is sowieso geslaagd, want ze zijn alle drie al zeker van promotie. Neem er dan nog de bekerwinst van onze A-ploeg bij en hun tweede plek in eerste nationale, dan kan je alleen maar tevreden zijn. En ook de jeugd deed het weer schitterend, met twee bekers en de U11 die de Jeugd Champions League won. En daar kan straks nog de U19 bijkomen. Subliem werk van iedereen.”

Zaterdag 15 april om 20 uur: VT Gullegem – Bevo D; zondag 16 april om 15 uur: Bevo E – Wivo C.