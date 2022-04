Drie Knack-spelers in actie bij nationale U20: “Het blijft afwachten of we de selectie voor Kroatië halen”

Tijdens een intensieve stageweek in Leuven bereidt de nationale U20 zich nu voor op een EK-kwalificatietornooi eind volgende week in Kroatië. In die brede selectie zitten drie spelers van Knack C: Yaro Verhoye, Bert Lernout en Basil Dermaux.

Spelverdeler Yaro Verhoye (19), middenspeler Bert Lernout (18) en hoofdaanvaller Basil Dermaux (19) pendelen anderhalve week vanuit respectievelijk Torhout, Geluwe en Roeselare dagelijks naar Leuven waar er intensief getraind wordt. Met de ambitie om uiteindelijk geselecteerd te worden voor dat EK-kwalificatietornooi.

“Hoe we bij de selectie terechtkwamen? We kregen via de Jeugd Champions League een vraag om een detectietraining mee te maken voor de Topsportschool. We mochten alle drie naar Vilvoorde, maar gingen daar niet op in. Ikzelf volgde liever mijn middelbare school in het Klein Seminarie in Roeselare. Momenteel zit ik in mijn eerste jaar industrieel ingenieur”, zegt Basil.

Ook Yaro en Bert bleven weg uit de Topsportschool. Yaro zit nu in zijn eerste bachelor elektromechanica, Bert zit in het zesde middelbaar industriële wetenschappen in Menen en start volgend schooljaar de opleiding industrieel ingenieur.

Ambities

Uiteraard is het hun ambitie om door te stoten naar de selectie die richtig Kroatië trekt. Yaro en Basil werkten al een aantal tornooien af met de nationale ploeg. Voor Bert, die in Geluwe en Menen begon te volleyballen en nu al enkele seizoenen bij Knack speelt, zou het een eerste selectie zijn. “Ik heb als middenspeler heel wat concurrentie in die selectie. Van deze trainingsweek steek ik alvast heel wat op. We zien wel wat het uiteindelijk wordt. Momenteel gaan mijn studies voor.”

Ook Yaro Verhoye denkt nog niet termijngericht in zijn volleyballoopbaan. “De studies krijgen alsnog voorrang. Ik kon al een aantal tornooien met de nationale jeugdselecties beleven en dat is heel verrijkend. Ik wil er weer graag bij zijn. Maar trainer Kris Eyckmans houdt ons scherp tot de definitieve selectie.”

Maar wat is hun uiteindelijke ambitie? Die van Basil is uitgesproken: hij ambieert op termijn een plaats als basisspeler in de Liga A, liefst bij Knack. Al wordt er door diverse ploegen aan zijn mouw getrokken. Idem voor Yaro, die wel nog geen uitgesproken ambitie heeft. Bert ziet zichzelf volgend seizoen nog bij Knack B aantreden.

