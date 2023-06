Drie jeugdploegen van Rembert Torhout behalen gouden plak op BK: “Zo’n succes hadden we niet verwacht”

De prestaties van de jeugdploegen van Rembert Torhout op het Belgisch kampioenschap, dat tijdens het pinksterweekend in Stekene plaatsvond, zijn ronduit verbluffend. Drie van de vier teams die deelnamen aan het BK veroverden immers een gouden medaille.

“Ik hoopte uiteraard op goede prestaties van onze jongens, maar dat we zowel bij de U13, U15 en U17 Belgisch kampioen zouden worden, had ik eerlijk gezegd niet verwacht”, aldus jeugdcoördinator Peter Debruyne. “Ook de zilveren plak bij de U11 is een formidabel resultaat. Onze vier ploegen verloren slechts één van de twaalf wedstrijden die ze betwistten. Dat is op dit niveau een topprestatie die niet snel geëvenaard zal worden. Wat onze jongens presteerden, stimuleert ons om verder te werken zoals we al een tijdje bezig zijn. Hopelijk kopiëren andere ploegen onze aanpak die gestoeld is op het aanleren van een perfecte techniek, het ontwikkelen van het tactisch denkvermogen en het kweken van een ijzeren wilskracht bij onze jeugdspelers. Als meer ploegen in Vlaanderen hun jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, kan dit enkel het niveau van het jeugdvolleybal tegen goede komen.”

Voorzitter Koen Pirlet is uiteraard ook heel tevreden met wat zijn jeugdspelers vorig weekend realiseerden.

Alle kansen bieden

“Deze resultaten bevestigen de filosofie die we al enkele jaren hanteren. We willen eigen jeugdspelers alle kansen bieden om door te stromen naar het hoogste niveau. We hebben seniorenploegen op verschillende niveaus in de provinciale en nationale competities en dat is een groot voordeel voor onze jeugdspelers. Wie voldoende talent en wilskracht heeft, bieden we de mogelijkheid om op een degelijk niveau zijn hobby te beoefenen.”

“We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk jeugdspelers doorstromen naar het hoogste niveau en we zullen hen daarbij zo goed mogelijk begeleiden. We zijn ervan overtuigd dat jongens die graag volleyballen nergens beter zitten dan bij Rembert”, besluit Peter Debruyne. (PDC)