“Doskom stek geven in hoogste reeks”

Zaterdag reist Doskom Moorslede naar nieuwkomer Knack Roeselare D. Winst levert Doskom een plaats in de middenmoot op. Een plaats in de linkerkolom is de verwoorde ambitie van Doskom dat vorig seizoen in een onvolledige reeks Promo 1 niet van de laatste plaats wegraakte.

Dit seizoen telt de hoogste provinciale reeks weer een volwaardige bezetting van twaalf ploegen. Rembert Torhout B promoveerde als provinciaal kampioen naar nationale 3 maar zowel het derde geklasseerde Knack D als Rembert Torhout C en Tievolley Tielt B zetten samen met kampioen VKt Torhout de stap naar de provinciale elite.

Nieuwkomer Angelo

Dat sterkt Doskom in de overtuiging dat de ploeg tot een vaste waarde in Promo 1 kan uitgroeien. Trainer Wim Vandevijvere beschikt daarvoor over een kern van vijftien spelers waarin Angelo Van Thournout, die overkwam van Jong Kuurne, de nieuwkomer is. De prille dertiger draait al heel wat seizoenen mee in het provinciale volleybal en opende zijn sportieve loopbaan bij datzelfde Kuurne waar hij verleden seizoen ook voor uitkwam. “Tussendoor nam ik ook al een sabbatjaar en speelde nog bij Marke/Webis voor ik weer naar Kuurne trok. Omdat eind vorig seizoen de samenstelling van de ploeg grondig dreigde te veranderen besliste ik om mijn vrijheid aan te vragen en uit te kijken naar een andere ploeg. Doskom was de eerste ploeg die mij opbelde en Jordy Declercq, waarmee ik nog samenspeelde bij Kuurne, kon mij rap overtuigen naar Doskom te verkassen, ondanks de interesse van onder meer Bavikhove en nog andere ploegen”, vat de middenspeler zijn volleyloopbaan samen.

Seizoensambitie

Van Thournout voelde zich rap thuis in Doskom. “Eens andere lucht opsnuiven is altijd interessant. Ik genoot in de voorbereidingsperiode van de intense en pittige trainingen en ik wil de ploeg tot een vaste waarde helpen maken in Promo 1. Wij wonnen de openingsmatch thuis tegen Tielt B met 3-1 maar verloren vorige week van Diksmuide met 0-3. Kunnen wij op Roeselare winnen, dan zijn wij gelanceerd om de seizoensambitie waar te maken”, besluit hij. (RBD)