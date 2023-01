Doskom Moorslede A wil rode lantaarn kwijt: “De sfeer in de groep blijft positief”

Zaterdag reist in Promo 1 Doskom Moorslede A naar Ooivo Ooigem. Dat is een staartduel om van de laatste plaats weg te komen. In deze onvolledige reeks met maar negen ploegen wordt dit seizoen een competitie in schuifjes afgewerkt. Na de reguliere competitie wordt er in drie poules gespeeld voor de titel én de plaatsen. Het staarttrio is vier wedstrijden van het einde wel al gekend. Olva Brugge B telt 8 punten, Ooigem en Moorslede elk 7 punten. Moorslede won nog maar twee keer. Zondag werd thuis tegen het derde geklasseerde Bavikhove bellewinst genoteerd. Die laatste plaats zorgt evenwel niet voor kommer en kwel bij Doskom.

“Integendeel”, stelt bestuurslid Jordy Declercq. “De sfeer in de groep is nog altijd positief. Wij maakten eind vorig seizoen van de opportuniteit gebruik om als vijfde in Promo 2, nadat de teams voor ons dat hadden geweigerd, een stapje hoger te zetten. Het is alvast een boeiender competitie, want vorig jaar waren er te veel wedstrijden waarin je nooit diep moest gaan om te winnen. In deze reeks zijn alle ploegen, met uitzondering van leider Rembert Torhout dat domineert, aan elkaar gewaagd.”

“Wij staan wel laatste, maar worden nooit echt weggespeeld. Dat illustreert de zege van zondag tegen Bavikhove. Wij kwamen 2-0 voor nadat wij in set twee een vierpuntenachterstand naar 29-27 hadden omgezet, maar moesten dan toch de belle toestaan. Wij sluiten daarmee aan bij Ooigem en zijn gemotiveerd om er zaterdag de rode lantaarn door te geven. Dat met Matteo De Duytsche een oud-Doskomspeler bij Ooivo aantreedt, maakt de goesting alleen maar groter. In de eindronde begint iedereen weer vanaf nul punten en daarin willen wij uiteindelijk als zevende de competitie afronden”, besluit Jordy Declercq.

Zaterdag 21 januari om 20 uur: Ooivo Ooigem – Doskom Moorslede A.