Divo Ingelmunster B klaar voor topper tegen Kerdavo Avelgem B: “We willen absoluut promoveren”

Zaterdag wacht Divo Ingelmunster B in Promo 4B een moeilijke confrontatie tegen leider Kerdavo Avelgem B.

“Dit wordt een absolute topper”, verzekert de 20-jarige Febe Herreman. “Het wordt voor ons een heel moeilijke wedstrijd, want er zal heel veel volk aanwezig zijn en dat maakt me een beetje nerveus. We mogen zeker niet afgaan, maar stress is er nu al. Toch durf ik een gokje wagen en een 3-2-zege behoort tot de mogelijkheden.”

Febe is een vaste pion bij Divo B. De kleuterjuf in opleiding startte al op 6-jarige leeftijd bij Divo en is al die tijd de vereniging trouw gebleven. “Ik heb zelfs al training gegeven aan de U11. Ik zou het volleybal voor geen geld willen missen, want het is mijn enige uitlaatklep en hier heb ik mijn vriendenkring. Momenteel draait het goed. We beschikken over een sterke lichting en sinds de komst van trainer Peter Devos zijn we er technisch sterk op vooruit gegaan. Bij alle meisjes leeft de droom om een trapje hoger te gaan spelen volgend seizoen.”

Vol huis

Zaterdag volgt de absolute topper tegen de leider uit de ranking, Kerdavo Avelgem B. “Ik kijk er echt naar uit, want die wedstrijd belooft een vol huis en dat zijn we niet gewoon. Veel meisjes zijn niet stressbestendig en dreigen de pedalen te verliezen en dat moeten we absoluut vermijden.”

“ Ik ben echter heel optimistisch en voorspel een nipte 3-2-zege. Onze ploeg heeft namelijk enkele sterke wapens zoals onze opslag en we beschikken ook over steengoede aanvallers. Kijk, het is echt de bedoeling om te promoveren. De kans is groot, want sinds de komst van trainer Peter Devos hebben we enorme progressie gemaakt. We zijn zeker klaar voor een overstap naar Promo 3”, besluit Febe. (CLY)

Zaterdag 26 maart om 19.30 uur: Divo Ingelmunster B – Kerdavo Avelgem B.