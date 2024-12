Divo Ingelmunster A wil terug naar eerste provinciale

Divo Ingelmunster A draait na de degradatie bovenin mee in Promo 2A. Momenteel staan ze op de tweede plaats in de ranking en hebben ze slechts één verliesbeurt achter hun naam, namelijk tegen competitieleider Bissegem.

“De verwachtingen bij de dames liggen heel hoog”, aldus trainer-coach Peter Devos. “De meisjes willen kost wat kost terug naar Promo 1. Blijven top spelen is hun drijfveer. Aan de ploeg is niets veranderd. Ze zijn op elkaar ingespeeld en hebben intussen een pak ervaring opgedaan. Momenteel staan we heel goed geklasseerd op de tweede stek met vier punten voorsprong op de derde.”

“Hoe dan ook gaan wij er alles aan doen om de promotie af te dwingen en eerlijk gezegd, gezien onze ervaring horen wij ook thuis in deze reeks.”

“Of er in de toekomst versterking nodig is? Die is altijd welkom, maar daar zijn we momenteel helemaal niet mee bezig. Na Nieuwjaar maken we de balans op en dan zullen we vernemen welke meisjes vertrekken of ermee stoppen. Ik beschik momenteel over 14 speelsters en ik heb momenteel geen weet van iemand die gaat stoppen na dit seizoen. De kans is natuurlijk groot dat er weer een paar jonge talenten worden ingepast naar volgend seizoen toe.”

Programma

Er staan komend weekend twee wedstrijden gepland thuis, namelijk op vrijdag 6 december tegen Gaverhal Deerlijk en op zaterdag 7 december tegen Soncotra Poperinge B. “Of dat haalbare kaarten zijn? Tegen Deerlijk wordt het een dubbeltje op zijn kant. Zij staan vierde in de ranking en dat wordt zeker geen lachertje. Het wordt een gevaarlijke match, ook al weet ik dat de meeste ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Hoe dan ook gaan we voor de drie punten. De wedstrijd tegen Poperinge B moet ons liggen. Zij staan halverwege de ranking en van deze ploeg is geweten dat ze thuis op hun best zijn. Ook die ploeg moet voor de bijl en de drie punten moeten haalbaar zijn”, besluit trainer-coach Peter Devos. (CLY)

Vrijdag 6 december om 21 uur: Divo Ingelmunster A – VBC Gaverhal Deerlijk A; zaterdag 7 december om 20.30 uur: Divo Ingelmunster A Soncotra Poperinge B.