Divo Ingelmunster A wil punten oogsten in de terugronde: “Onze trainingsarbeid zal renderen”

Erg lekker liep het voorlopig niet in de heenronde voor Divo Ingelmunster A, dat actief is in Promo 2A. Trainer-coach Peter Devos spreekt duidelijk taal. “We staan momenteel in de onderste gelederen van de ranking en dat is niet de plaats waar we horen te staan. Met het aanwezige talent dat er nu is, moet het beter.”

Volleybalclub Divo Ingelmunster, dat in de competitie vertegenwoordigd wordt door twee teams, is een club die het uitsluitend doet met eigen talent. Zelfs wanneer het minder goed gaat en de degradatie onafwendbaar wordt, grijpt de club niet terug naar aanwerving van vreemde speelsters. Wie bij Divo start met volleyballen, krijgt er alle kansen. Aan jeugdspelers is er geen gebrek, gezien volleybal in Ingelmunster haast de enige sport is, naast turnen, waar sportieve meisjes terechtkunnen.

Peter Devos, zelf Ingelmunsternaar en ex-volleybalspeler, leidt voor het tweede seizoen op rij Divo A, dat al enige jaren een vaste waarde is in Promo 2. Dit seizoen loopt het wat minder en is de ploeg terug te vinden onderaan in de ranking.

Zwakke start

“Of het degradatiespook al opdoemt? Nee hoor”, is Peter Devos resoluut. “Dat we onderaan het klassement bengelen is een beetje onterecht. Er moesten wat nieuwe jonge speelster ingepast worden en dat vraagt tijd. Bovendien hadden we niet steeds dame fortuna aan onze kant. We zijn heel zwak aan de competitie begonnen, maar er is zeker beterschap op komst.”

“De laatste twee wedstrijden die we speelden zorgden voor een kentering, want tegen Poperinge en Deerlijk haalden we de volle pot. Ik vrees dus absoluut niet voor een degradatie, want daarvoor hebben we veel te veel talent in de rangen. Alleen moet er in de tweede ronde geoogst worden. We hebben hard gewerkt aan onze opslag en op de wekelijkse trainingen is er veel inzet en een heel grote aanwezigheid. Die trainingsarbeid gaat zeker renderen”, verzekert trainer-coach Peter Devos.

(CLY)