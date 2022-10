Dirk Vaeremans en Eline Oerlemans (VT Brugge):“Het zal knokken worden omte overleven in eerste promo”

In eerste promo dames beleeft VT Brugge een lastige start. Als enige ploeg is het nog puntenloos. Vorig weekend werd er thuis verloren met 1-3 tegen Ruiselede, dit weekend staat de eerste verplaatsing op het programma: naar Vkt Torhout, dat net voor VT Brugge staat.

De nieuwe coach van Brugge is Dirk Vaeremans. Hij komt uit het Brabantse, maar woont al zestien jaar in Brugge. “Het is al een paar jaar dat ze aan mijn mouw trekken om hier te komen coachen”, vertelt hij. “Maar deze keer wilde ik geen neen zeggen. Het wordt een mooie uitdaging om met dit nieuw en jong team iets neer te zetten. Er ligt nog veel werk op de plank. De voorbereiding liep niet van een leien dakje. Er waren veel afwezigen en daardoor ontbreekt het ons ook aan matchritme. Geef mij nog tot ergens eind november, en dan zal de ploeg er wel staan. Op training loopt het vlot, nu is het zaak om dat te vertalen naar de competitie. Zaterdag tegen Torhout? We hebben in de voorbereiding daar al tegen gespeeld en ik zie mogelijkheden. Maar er zal sowieso nog hard gewerkt moeten worden, als we volgend seizoen nog in deze reeks willen spelen – wat toch mijn uiteindelijke doelstelling is.”

Vriendschap uitspelen

Setter Eline Oerlemans (20) zet haar ambitie toch iets hoger. “De middenmoot zou fantastisch zijn”, lacht ze. “Maar het zal knokken worden, met deze onervaren groep meisjes. Enkele sterkhouders van het vorige seizoen zijn weg, en dat zag je toch in onze laatste wedstrijd. Telkens liepen we in het begin van de set uit, om dan ergens halverwege onze tegenstander opnieuw in de match te laten komen en die uiteindelijk nog uit handen te geven. Maar gelukkig blijft de sfeer optimaal. Hoewel meer dan de helft van de ploeg nieuw is, zijn we vooral een hechte vriendengroep. Dat gaan we moeten uitspelen als we in een dipje terechtkomen: voor elkaar blijven vechten, en de kopjes niet laten hangen als we op het terrein niet direct een oplossing vinden.” (GD)

Zaterdag 8 oktober om 20.30 uur: Vkt Torhout B VT Brugge A