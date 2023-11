Dirk Specenier is algemeen directeur bij Knack Volley: “Een wonder dat we op kop staan”

De Knack-kern moet zich in een energievretende carrousel van negen wedstrijden in amper 34 dagen sterk houden om alle opties voor het verdere seizoen in de drie competities open te houden. Algemeen directeur Dirk Specenier evalueert én blikt even vooruit naar 23 december. Dan staat de terugwedstrijd Knack Roeselare – Lindemans Aalst in de halve finale van de bekercompetitie op het programma.

“De reguliere competitie begon met een niet ingecalculeerde 1-3-nederlaag tegen Menen, nadat we er een week eerder gemakkelijk de League Cup wonnen. En dat was toch even slikken”, analyseert Specenier die competitiestart. “Dat bleek evenwel een accident de parcours. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we in competitie nog op kop staan, gezien onze zware blessurelast. Na een veelbelovend debuut viel onze Mexicaan Gonzalez met een handblessure uit. Hopelijk krijgt hij deze week het fiat om weer volop te trainen, zodat hij in deze zware maand kan hernemen. Na een heel sterk competitiebegin viel Plaskie enkele wedstrijden geleden met een oogletsel uit en dat belette hem om in Haasrode aan te treden.”

“De verdienste voor deze positieve evolutie komt volledig op rekening van ons heel matuur kader waarop we konden terugvallen. Het viertal D’Hulst-Verhanneman-Coolman-Deroey zorgde er altijd voor dat het collectief efficiënt een wedstrijdsituatie kon omkeren. Dat werd zondag in Haasrode Leuven expliciet gedemonstreerd, waar we na die vernederende 25-13 inleidende setnederlaag, de eerste herneming na een 10-20 en een late plaatselijke remonte met 21-25 gelijkstelden. Om uiteindelijk bellewinst te halen. Daarin nam onze ervaren spelverdeler Stijn D’Hulst dan het voortouw. Stijn bezit de uitzonderlijke gave dat hij elke wedstrijd perfect kan inschatten op welke spelers hij onvoorwaardelijk kan rekenen die dag, of wie er eens een mindere dag kent. Dat is niet alleen het geval bij zijn compagnons van zoveel seizoenen, maar ook bij de nieuwkomers. Die laten zich dan ook maar al te graag meesleuren in dat stevige collectief en groeien mee boven zichzelf uit. Met nog wedstrijden tegen drie ploegen uit de staart van de klassering komen we momenteel toch wel uitstekend weg.”

Zware Europese poule

De Europese campagne we contacteerden Specenier voor de wedstrijd tegen Ankara wordt dan wel een zware dobber. “We zien wel wat er daar gebeurt, maar de verplaatsing naar het Griekse Piraeus van volgende week woensdag kan voor ons de cruciale wedstrijd worden, willen we Europees overleven en ons via een derde plaats weer in de CEV Cup manoeuvreren. Als we daar geen punt pakken, wordt het heel moeilijk. Al hebben onze anciens al dikwijls bewezen dat ze boven zichzelf kunnen torenen in moeilijke omstandigheden. Dit is overigens de moeilijkste poule die we Europees kenden.”

Zondag 26 november om 18 uur: Waremme – Knack Roeselare.

Woensdag 29 november om 19 uur: Olympiacos Piraeus – Knack Roeselare.