Directeur Knack Volley Dirk Specenier ziet jong geweld progressie maken: “Goudklompje dat we hopelijk nog een tijd kunnen houden”

Het is momenteel pendelen van de ene naar de andere competitie voor Knack Roeselare. Dat duurt nog even tot 29 december en de BeNe Cup in Den Bosch. Directeur Dirk Specenier kan je wel gemakkelijker bereiken en hij kijkt vol vertrouwen naar de verdere ontwikkeling van dit seizoen. Maar hij is met de sportieve cel ook al bezig voor het Knack van volgend seizoen.

“Voorbarig? Zeker niet. Temeer een zestal spelers einde contract is dit seizoen. Wie? Zeg ik liever niet, kwestie van geen slapende honden wakker te maken”, verwoordt algemeen directeur Dirk Specenier zijn vertrouwen in de huidige spelerskern die hij het liefst intact wil houden. “Om op uw eerste vraag over hoe het gaat met Knack te antwoorden: het loopt momenteel uitstekend met de ploeg. Het moet eigenlijk allemaal nog wel beginnen, maar ik heb er vertrouwen in dat deze spelerskern voor ons prijzen zal behalen. Ik geloof rotsvast in dit toch wel uitzonderlijk team dat samengesteld is uit vier routiniers en tien jongeren tussen de 18 en 24 jaar.”

“Het is trouwens de verdienste van dat kwartet rijpe dertigers dat zij die prille twintigers bij de hand nemen en met al hun ervaring wegwijs maken doorheen die nationale en Europese volleybaltop. In geen enkele andere ploeg zie ik die wisselwerking zo intens verlopen. Het is overigens indrukwekkend dat wij het momenteel met uitsluitend Vlaamse spelers doen en daar steken zelfs vijf rasechte West-Vlamingen tussen. Dat jonge geweld kan alleen maar progressie maken omdat wij ook een heel degelijke structuur in onze werking hebben met een uitstekende technische staf en op alle vlakken heel wat talenten.”

Seizoensrevelaties

In dit eerste seizoensgedeelte, eigenlijk al van begin dit seizoen wat Dermaux betreft, ontpopten zich met Dermaux en Van Elsen twee Vlaamse jongeren zich al tot seizoenrevelaties. De directeur wordt zelfs lyrisch als hij de inbreng van Basil Dermaux in de huidige successen beschrijft. “En dat terwijl hij door blessure en operatie uit een volley-inactief seizoen zijn opwachting maakte bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Maar wij hebben Basil dan ook via onze medische staf en kine fysiek van ver teruggebracht. En aangezien wij met D’Hulst een toppasseur naast Dermaux konden zetten klikte het meteen.”

“Tot nu toe moesten jonge spelers die bij ons kwamen pakweg één seizoen acclimatiseren om die trainingsintensiteit gewoon te worden. Dat moesten zelfs een Rotty en Plaskie ervaren bij hun eerste seizoen Knack. Dermaux stond er na die intense begeleiding en veel werk met gewichten direct. Een goudklompje is het dat wij hopelijk nog enkele seizoenen bij ons kunnen houden voor hij zijn vleugels uitslaat.”

Lennert Van Elsen anderzijds, de 23-jarige centrumspeler die aan zijn tweede seizoen Knack toe is, had het vorig seizoen moeilijk. “Ook omdat hij nog de naweeën van een blessure moest verwerken. Hij twijfelde een bepaald moment daardoor ook aan zichzelf. Van die twijfels is niets meer overgebleven en hij maakt voortdurend progressie, al is hij blokkerend al indrukwekkend bezig. Van hem hebben wij ook nog het beste niet gezien.”

Maar wat met de buitenlandse nieuwkomers het Canadese duo Siksna-Mills en de Noor Haapaniemi? “Ook van hen ben ik tevreden, al vielen hun onmiskenbare capaciteiten door allerhande blessures en kwaaltjes nog niet in wedstrijdverband op. Zij moesten zich ook aan de groeiende wetmatigheid dat zij zich aan een hoger trainingsritme moesten aanpassen onderwerpen. Zij blijven positief en dienen zich ondertussen wel aan.”

Bekerfinale

Zondagnamiddag kan de spelersgroep het vertrouwen van de directeur nog aanzwengelen door dat finaleticket voor het Antwerps Sportpaleis te verzilveren. Knack won de heenwedstrijd in de halve finale met 1-3 bij Aalst. Dubbele deelwinst in de terugwedstrijd volstaat voor de finalezekerheid. “Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Maar ik heb er het grootste vertrouwen in dat de spelers die riante uitgangspositie naar de finale zullen doortrekken. De groep is matuur genoeg om, niettegenstaande de recente competitienederlaag in Aalst, de grote momenten en die finale niet te missen”, blikt Dirk Specenier vooruit.