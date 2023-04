Deze Knack Volley-mannen kunnen geschiedenis schrijven voor Roeselare in de CEV Cup finale

Pablo Kukartsev (30): man van vreemde matchbal in golden set

• Rugnummer 16 / Argentijn / 2.03 m / opposite / 1 seizoen Knack

• Wat je moet weten: topscorer van de ploeg die nooit ontgoochelt. Is zoon van Russische ouders die ook beiden volleybalden. Geboren in Argentinië en draagt daarom de dubbele Argentijnse-Russische nationaliteit. Groeide op in Spanje. Op matchbal in de golden set in de kwartfinale van de CEV Cup in Maaseik botste de bal via zijn rug over het net, goed voor de kwalificatie. Tekende voor het volgend seizoen al bij het Franse Tourcoing.

• Wat je mag weten: in Roeselare heeft de hoofdaanvaller het koosnaampje Kuka, bij andere ploegen was dat de Architect, de Viking of zelfs Koning Midas. Zijn vrouw Alba beviel in december in AZ Delta van een zoontje Luca.