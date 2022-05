Desmet blijft in het vage

In onze bijdrage met Mathijs Desmet over de lopende meervoudige titelfinale Knack-Menen met vanavond de derde partij waarin Knack bij winst zijn dertiende landstitel op zak heeft, dat zou ook de laatste wedstrijd zijn van Desmet in de blauw-witte kleuren, gaven wij mee dat er geruchten de ronde doen als zou hij volgend seizoen uitkomen voor het Italiaanse Padua.

Het is al langer geweten dat Desmet op heel wat interesse van buitenlandse clubs kan reknen. Hij ontkent echter dat alles al geregeld zou zijn met de Italiaanse subtopper. Het blijft dus nog even afwachten om te weten waar hij volgend seizoen zijn heel beloftevolle volleybalcarrière zal verderzetten.