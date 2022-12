Derde zege van Knack Volley tegen Gent in drie sets

Na de wedstrijd om de supercup en de bekerpartij op Gent die Knack in drie sets won, klopte Roeselare ook voor de competitie de Gentenaars in drie sets en setstanden 23-25, 20-25 en 16-25.

Coach Vanmedegael gaf in zijn roterende opstelling volle speelgelegenheid aan de oud-Gentspelers Ahyi, als hoofdaanvaller voor Koukartsev, en Plaskie die de stek van Verhanneman bezette. Leite verving in het centrum Fasteland.

Bij Gent nam Brems de plaats in van de geblesseerde spelverdeler Degruyter. De inleidende beurt verliep gelijk op met aan beide kanten de aanvallers die aan het feest waren. Bij Gent waren dat Devries en Vandecaveye naast Kjaer die zorgden voor een 18-16 bonus waar Leite en Ahyi het gros van de punten scoorden voor Roeselare. Tot zowel Devries als Vandecaveye fout afwerkten en Coolman Kjaer blokkend counterde. Gent leidde nog tot 23-22 maar eerste Tammearu en in het setslot foutloze Ahyi zorgden voor de 23-25 deelwinst van Knack.

Topscorer Ahyi

De tweede set zorgden dezelfde Knack-spelers voor een 0-3 bonus met twee aces van Tammearu en een blok van Ahyi op Devries. Gent kon wel nog tot 5-6 remonteren en een 7-10 naar 10-11 dichten. Maar een autoritair Knack dat nu ook nog zuiverder recupereerde trok via topscorer Ahyi, 19 punten over heel de wedstrijd, naar 16-21. Dat kreeg Gent niet meer gedicht en het was de ingekomen Koukartsev die de setbal, die Leite op het bord sloeg, naar 20-25 met en blok op Colson naar tweede deelwinst counterde.

Totaalwinst

De wedstrijd was meteen gespeeld want in set drie sloeg een in alle spelonderdelen dominerend Knack via 4-6 een geruststellende kloof naar 8-16 op het scorebord. Daarbij liet bij Knack Plaskie zich opmerken met drie aanvallende punten. Colson zorgde met drie aanvallen door het midden nog dat Gent tot 16 tegenpunten kwam in die slotset maar Leite kon de tweede wedstrijdbal naar de totaalwinst doorslaan.

Zaterdag krijgt Knack op de laatste speeldag het bezoek van Lindemans Aalst. Roeselare telt nu al een bonus van vijf punten op de tweedegeklasseerden Gent en Haasrode en sluit die heenrode bij winst tegen Aalst ook als ongeslagen leider af. (RBED)