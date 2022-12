Dennis Deroey (Knack Volley) blikt voorzichtig vooruit op terugmatch beker: “Maaseik heeft niets meer te verliezen”

Zaterdag wacht Knack Roeselare de laatste cruciale opdracht van een zware decembermaand. Na de met 3-0 van Maaseik gewonnen heenwedstrijd in de halve finale is Knack maar twee sets verwijderd van zijn 20ste bekerfinale. Dennis Deroey (35) verwacht evenwel nog een moeilijke wedstrijd.

Dat Knack Volley de sterke prestaties aaneenrijgt, werd dinsdag tegen Benfica Lissabon nog maar eens geïllustreerd met de 3-0-zege en on-Europese setstanden als 25-18 en 25-16. Knack-libero Dennis Deroey had er een groot aandeel in. De scoutingcijfers van Ann Van Landeghem leren ons dat Deroey 80 procent positieve stops liet noteren, waarvan 30 procent excellent waren. In verdediging liet hij als surplus enkele spectaculaire reddingen noteren. Onder meer in de eerste set wanneer hij bij 16-15 een puntrijke smash van Gaspar alsnog van de vloer veegde en D’Hulst bereikte. Verhanneman scoorde de 17-15 die de inleiding vormde voor een vijfpuntenbonus naar eerste deelwinst.

Stappen gezet

Toch relativeert Deroey, die de jongste wedstrijden een groeiende receptie-inbreng etaleerde, die knappe cijfers. “Zoveel was duidelijk van in het begin: Benfica had Verhanneman als target vooropgesteld in het servicegeweld. Zo kreeg ik de eerste beurt maar drie opslagen te stoppen en Märt Tammearu twee, terwijl Matthijs liefst elf servicebommen moest neutraliseren. Ik moest over heel de wedstrijd maar tien keer de servicestop pasklaar bij D’Hulst inleveren. Maar dankzij de rijke ervaring van onze kapitein kon hij dat moeilijk wedstrijdbegin verbijten, waar een jonge, minder ervaren speler helemaal onderuit zou gaan. Al blijft dat rapper een oplossing zoeken voor probleemmomenten een werkpunt. Benfica hield die lastige service overigens de hele wedstrijd door aan.”

Zo kreeg Verhanneman over heel de wedstrijd 29 opslagen te verwerken tegenover tien voor Deroey en negen voor Tammearu, waar Fasteland een verloren service succesvol neutraliseerde. Maar waar ligt de sleutel tot dat huidige sportieve succes? “De ontgoochelende wedstrijd tegen Tours, waar wij te weinig brachten, vormde het keerpunt. Nadat wij de nationale competitie te gemakkelijk domineerden, ervaarden wij dat het niveau dat wij haalden Europees onvoldoende was.”

“Tegen Maaseik mogen we ons weer verwachten aan risicovol servicegeweld”

“Sinds die confrontatie hebben wij grote stappen vooruit gezet. Vooral inzake mentaliteit. Niet dat die voordien slecht was, maar wij geloofden te weinig in onszelf. En alleen als je in jezelf gelooft, kan je dat ietsje meer geven. Wij hebben tijdig de goede switch gemaakt, ons basisniveau groeide per gespeelde wedstrijd en tegen Civitanova was duidelijk dat wij als ploeg grote stappen gezet hadden. Ondanks de 1-3-nederlaag. Dat had dan zijn positieve invloed in de bekermatch tegen Maaseik. Wij konden dat dinsdag doortrekken tegen Benfica en dat leidde tot die tweede wedstrijdzege na de bellewinst in Benfica.”

“Of de tweede plaats in de poule haalbaar blijft? Dat hebben wij niet zelf meer in handen. Tours moet ook nog tegen Benfica. Om tweede te worden, moeten wij in Tours winnen en best nog een punt rapen bij Civitanova.” Of gaan jullie liever door in de CEV Cup? “Dat is nog niet aan de orde. Je speelt altijd om te winnen. Het zal er vooral op aankomen om datzelfde niveau aan te houden.”

Bekerfinale

Als dat zaterdag lukt in Maaseik, dan speelt Knack de bekerfinale. “Neem van mij maar aan dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om twee sets te winnen. Ook Maaseik zit nog in volle progressie en kan eventueel uit zijn Europese wedstrijd van woensdag vertrouwen puren. De Limburgers kunnen vrijuit spelen, want ze hebben niets meer te verliezen en moeten in drie of vier sets winnen van ons om alsnog een beslissende set uit die terugwedstrijd te puren. En dan speelt hun thuisvoordeel mee. We mogen ons dus weer verwachten aan risicovol servicegeweld. Alleen als wij dat onder controle krijgen, kunnen wij ons die twee deelwinsten eigen maken en de bekerfinale spelen.”

Zaterdag 17 december om 20.30 uur (beker): Greenyard Maaseik – Knack Volley Roeselare.

Woensdag 21 december om 20.30 uur (competitie): Tectum Achel – Knack Volley.