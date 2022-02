Decospan VT Menen ziet sterkhouders Plaskie en Rotty verkassen naar topclub

Het tot dusver schitterende seizoen krijgt nu al een keerzijde voor Decospan VT Menen. De toptalenten Simon Plaskie en Seppe Rotty gaan volgend volleyjaar elders aan de slag.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft het gouden duo van Menen al een overeenkomst bereikt met landskampioen Knack Roeselare maar dat willen Plaskie en Rotty niet bevestigen. “Er wordt tegenwoordig zoveel gepraat. Veel roddels ook”, reageert Plaskie. Roeselare of niet, het is nu al zeker dat Plaskie en Rotty andere oorden opzoeken.

Rotty speelt kent al drie succesvolle jaren in Menen en veroverde er destijds als 18-jarige meteen basisstek. Voor Plaskie -die overkwam van Gent- is het zijn eerste jaar bij de grensploeg maar hij had bewust maar één jaar getekend omdat hij graag hogerop wou. Hij heeft de keuze uit Maaseik, Roeselare en een buitenlands avontuur.

Nog vertrekkers?

Opposite Lou Kindt heeft nog niet beslist waar zijn toekomst ligt. Maar aangezien de Oost-Vlaming vlotjes scoort, zullen de aanbiedingen ook wel volgen. Setter Lankinen had voor het seizoen al uitgemaakt dat hij maar één jaartje meer bij Menen zou spelen. De sportieve cel moet dus op zoek naar een nieuwe setter. Mogelijks zelfs twee als ook Kobe Brems het Meense schip zou verlaten.

Met trainer Frank Depestele werd ook al gepraat over het openbreken van zijn contract. In principe wil hij wel blijven bij de grensclub tenzij er zich nog een topclub zou aanbieden. Voor een buitenlands avontuur lijkt Depestele te passen. De komende weken wordt er verder onderhandeld met spelers en trainer. Van de huidige kern hebben alleen de twee libero’s Bille en Stuer nog een lopende overeenkomst.

(MPM)