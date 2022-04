Decospan VT Menen mag titelfinales niet in eigen zaal afwerken

De 3-2-zege van afgelopen zaterdag tegen Knack bezorgt Menen de eerste titelfinales uit de clubgeschiedenis. Maar omdat de eigen zaal niet voldoet aan de normen voor kampioenenmatchen moet Menen uitwijken naar de Tomabelhal in Roeselare, de zaal van de titelconcurrent.

Menen begint sowieso al als underdog aan de absolute eindstrijd van het kampioenschap en het feit dat het het thuisvoordeel ook nog eens verliest, betekent een extra obstakel. De eigen Vauban is al langer verouderd en voldoet niet meer aan de normen voor Europese wedstrijden. Maar ook de titelfinales kunnen er niet plaatsgrijpen. De zaal is veel te laag, niet breed genoeg en er zijn te weinig faciliteiten voor live uitzendingen op televisie. Eerst werd nog gedacht om uit te wijken naar de sportzaal van Halluin en ook de Schelp in Wevelgem werd bezocht door een delegatie van de club. Maar ook die Wevelgemse sporthal is een paar meter te laag om de norm te halen. Sportcampus Lange Munte in Kortrijk voldoet dan wel weer aan de vereisten maar daar vormt de hoge huurprijs een probleem.

Menen kiest dus noodgedwongen voor een verhuis naar de Tomabelhal in Roeselare. Alle titelfinales worden daar dus afgewerkt. Deze wedstrijden worden gespeeld in best of 5 op vrijdag 29 april, woensdag 4 mei , zaterdag 7 mei en eventueel nog woensdag 11 mei en zaterdag 14 mei. Alle matchen starten om 20u. Ticketinfo volgt later deze week.

