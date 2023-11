Decospan voor cruciaal duel: “Dit wordt een heel belangrijk duel”

Zaterdagavond neemt Decospan Menen het op tegen Volley Guibertin. Vorig weekend liep de ploeg van sportief manager Anne Verhelst tegen een 3-0-nederlaag (25-21, 25-21, 31-29) aan op het veld van VC Greenyard Maaseik. Ook woensdagavond werd Europees voor de CEV Cup verloren tegen Allianz Milano met 3-0.

“In Maaseik gingen we in set 1 en 2 goed mee tot 20-20”, analyseert Anne de wedstrijd. “In moneytime liep het echter mis. In de derde set zat er zeker meer in maar het geluk was niet aan onze zijde.”

“Woensdagavond ondergingen we de wet van de sterkste in Milaan. De Milanezen waren duidelijk een maatje te groot: (25-13, 25-21, 25-15). We liepen constant achter de feiten aan. Vanaf het begin was er de opslagdruk. Als je daar wil winnen of concurreren, moet iedereen top zijn. Woensdagavond is de terugwedstrijd waar we met dezelfde ingesteldheid aan de wedstrijd zullen beginnen: we gaan proberen winnen, al zal dat aartsmoeilijk zijn. We moeten hier lessen uit trekken. Er zal heel veel volk zijn. Dit soort wedstrijden speel je niet alle dagen.”

Play-offs

Zaterdag ontvangt Decospan met Volley Guibertin de vierde in de stand. “Dit wordt een heel belangrijk duel”, gaat de Meense verder. “Alle ploegen staan close bij elkaar in het klassement. Een nieuwe nederlaag kunnen we ons niet veroorloven willen we meespelen voor de play-offs. We gaan in ieder geval voor de drie punten.”

Bekerverhaal

“Ook het bekerverhaal is belangrijk voor ons. We willen met alle plezier nog eens een trip organiseren naar de finale. Dat was vorig seizoen een memorabele ervaring. Hier hebben we heel veel voldoening uitgehaald. Maar eerst moeten we in twee duels voorbij Haasrode-Leuven in de halve finale. De eerste wedstrijd is op 5 december thuis”, besluit Anne Verhelst, die met een onderbreking van tien jaar nu aan haar vijfde seizoen bezig is als manager. (ELD)