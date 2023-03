Decospan neemt het na oplawaai van Gent op tegen Roeselare: “Uit ander vaatje tappen”

De play-offs zijn met een valse noot gestart voor Menen. De troepen van Frank Depestele kregen van Gent een 0-3 om de oren. Kapitein Jelle Sinnesael beseft dat het vrijdag tegen bekerwinnaar en landskampioen Roeselare beter moet. “Eerst zelf goed spelen en dan zien we wel wat dat oplevert.”

Nadat Menen in de reguliere competitie twee keer Gent klopte met de vingers in de neus ging het vorige week grondig mis. Decospan kwam er tegen de Oost-Vlamingen amper aan te pas en bleef met lege handen achter. “Een nederlaag die toch wel zwaar aankwam”, geeft Sinnesael toe. “Er zijn verschillende oorzaken. Wij kampten misschien met decompressie na de bekerfinale, waar we zo lang naar toeleefden en ons trainingsniveau kon nadien beter. Dat heeft zich ook vertaald op het parket. Het verlies is aan de ene kant pijnlijk, maar anderzijds kunnen we die misstap nog uitwissen als we de andere concurrenten Leuven en Aalst van ons kunnen afschudden.”

Vrijdag neemt Menen het in de Vauban op tegen Knack Roeselare. Een heruitgave van de bekerfinale twee weken geleden. Toen moest Menen duidelijk de wet van de sterkste ondergaan. Wat verwacht Sinnesael dit keer van de derby? “Ik hoop vooral dat we zelf goed spelen. Dan zien we wel wat dat kan opleveren, we moeten zeker uit een ander vaatje tappen dan tegen Gent. Maar als wij vrijdag niet top zijn, dan acht ik ons kansloos. Dat zagen we ook al tijdens de bekerfinale. Roeselare steekt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit, maar in onze zaal kunnen we meestal iets meer.”

Decompressie?

Knack kende een epische week met een onvergetelijke stuntzege tegen Piacenza in de halve finale van de CEV-cup. Sinnesael zag hoe Roeselare de tegenstander verrassend overklaste. “Ongelooflijk hoeveel potentieel Roeselare in de rangen heeft. Wat die Kukartsev presteert is ook buitengewoon. Het deed me vooral veel plezier om mijn ex-ploegmaat Seppe Rotty te zien schitteren. Hij werd wat afgeremd door blessures de voorbije maanden, maar bewees nog maar eens dat hij vorig seizoen terecht tot Speler van het Jaar verkozen werd. Toptalent met een fantastische mentaliteit.”

Ondanks het feit dat Roeselare woensdag een Europese topper wandelen stuurde, ziet Sinnesael kansen voor Menen. “De Knackspelers zullen misschien ook met decompressie kampen na zo’n stuntzege. Hun focus zal hopelijk ook al op de terugmatch liggen in Italië, waar ze geschiedenis kunnen schrijven. Aan ons om daarvan te profiteren.”

Voor Sinnesael eindigt zijn actieve loopbaan als speler in april. “Het is welletjes geweest. Met de bekerfinale kreeg ik nog een mooi hoogtepunt cadeau. Nu probeer ik nog zoveel mogelijk zeges te boeken in de play-offs. Wat er nadien komt? Dat is nog even afwachten. Er zijn verschillende opties, maar uiteraard zou ik erg graag bij deze club van mijn hart blijven in een andere functie.”