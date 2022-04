Decospan Menen staat voor eerste titelfinale tegen Knack Roeselare: “We verdienen dit zo hard”

Na bijna een kwarteeuw proberen op het hoogste niveau heeft Decospan Menen eindelijk de titelfinales bereikt. Dat gebeurde na een fantastisch seizoen waarin zelfs serieus geflirt werd met de Bekerfinale. “Hadden we het niet gehaald dan was dat een trauma voor het leven”, aldus Jelle Sinnesael.

Het missen van de bekerfinale ligt de Meense kapitein nog altijd op de maag maar de titelfinales helpen een stuk in de verwerking ervan. “Als je ons seizoen bekijkt dan kun je niets anders zeggen dan dat we de titelfinales hard verdienen. Het blijft gek wat we allemaal presteerden ondanks ons beperkt budget. We klopten dit jaar alle topploegen zowel thuis als op verplaatsing. Dat gebeurde nog nooit. Ik hoop dat iedereen beseft hoe uniek dit is. Hier moeten we echt van genieten”, vindt Jelle Sinnesael.

Maar het kan nog zotter voor Menen als het straks na minstens drie wedstrijden tegen Roeselare ook met de kampioenenschaal mag pronken. “Daar denk ik eigenlijk nog niet aan. We doen er alles aan om het Roeselare zo lastig mogelijk te maken door zelf een zo goed mogelijk niveau te halen. We zien wel waar we daarmee stranden.”

“Later op reis vertrekken”

Heidi Loyson mag zich een van de trouwste supporters noemen van Decospan. Mist weinig wedstrijden en vloog eind 2021 zelfs mee naar Las Palmas voor de Europese campagne van haar favoriete club. Maar ei zo na miste ze het cruciaal duel tegen Roeselare van zaterdag.

“We hadden al een reis geboekt naar Spanje maar we hebben die een paar dagen opgeschoven om Menen toch naar de titelfinales te kunnen schreeuwen”, lacht ze. “Ik had niet gedacht dat Roeselare op de slotspeeldag nog iets uit handen zou geven. Gelukkig gebeurde dat wel. Alleen jammer dat alle matchen in Roeselare afgewerkt worden. Zo zijn het allemaal thuismatchen voor Knack. Ik had ons liever zien uitwijken naar Kortrijk.”

Heidi denkt effectief kampioen worden, moeilijk zal zijn. “Het zou al mooi zijn als we één match wonnen. Menen start als underdog maar elke match moet nog gespeeld worden. Ik hoop ook dat Lou Kindt blijft nu Decospan uitkomt in de Champions League. Rotty en Plaskie zal ik missen.”

“Groepsdynamiek is uitzonderlijk”

Henk Beghein volgt al van kindsaf de prestaties van Volley Menen en kijkt vol bewondering naar de huidige prestaties van zijn team. “Voor het seizoen had ik nooit durven denken dat Menen de titelfinales zou halen. Zeker als je de hogere budgetten van de andere clubs ziet. Maar toen we voor Nieuwjaar alle toppers versloegen, begon ik er stilletjes wel in te geloven.”

“De groepsdynamiek maakt volgens mij het grote verschil. Dat is dit jaar zo uitzonderlijk. Iedereen kan het goed vinden met elkaar en de schitterende sfeer op en naast het terrein maakt dat Decospan al een paar keer boven zichzelf kon uitstijgen.”

Is dit voor Henk hét absolute hoogtepunt uit de clubgeschiedenis? “Moeilijk om dat nu al te zeggen want we moeten het nog allemaal meemaken natuurlijk maar ik kijk er enorm naar uit. De bekerfinale in Knokke van 2007 vergeet ik ook nooit. Toen vond er een ware volksverhuizing plaats vanuit Menen. Benieuwd voor welke vibes de titelfinales zorgen. We zijn er alvast klaar voor.”

“Depestele tilt spelers naar hoger niveau”

Philippe Bille staat met zijn groscaisse al decennia lang garant voor ambiance in de Vauban. “Ja, dit is het absolute hoogtepunt voor de club want we speelden nog nooit voor de landstitel. Al blijft het wel steken dat we de bekerfinale aan ons moesten laten voorbijgaan door een blessure. In normale omstandigheden hadden we grote kans om de Beker in de lucht te steken.”

“Ik voel al een tijdje dat er veel potentieel in de huidige spelerskern schuilt. Ook vorig seizoen deden we het ondanks de vele blessures uitstekend met een derde plaats. We lijken ons steeds steviger te nestelen in de top van het Belgische volleybal al kan dat ook te maken hebben met het feit dat Maaseik veel van de pluimen verloor en Aalst het ook al te vaak laat afweten.”

“Frank Depestele heeft een stevig aandeel in het succes van Decospan. Het is een coach met ballen die zijn spelers naar een hoger niveau tilt. Wat ben ik blij dat hij nog minstens twee seizoenen aan boord blijft.”

“Leuk dat ik dat nog mag meemaken”

Louise Delhaye is al jaren een trouwe fan van Decospan en sinds ze verkering heeft met speler Kobe Brems is ze nog een tikkeltje heviger geworden in de tribunes.

“Ik vind het zo zalig dat we de titelfinales spelen en dat ik dat nog mag meemaken. Voor Kobe en voor mij betekent het een ideale afsluiter. Ergens vind ik het jammer dat Kobe Menen verlaat voor Gent. Maar ik ben zijn trouwste supporter en uiteraard zal ik hem volgen ook al blijft mijn hart wel bij Menen. Het zal raar doen volgend jaar als we met Gent op bezoek komen naar de Vauban.”

Louise schat de titelkansen van Menen niet al te hoog in. “Eén keer stunten zie ik nog gebeuren maar drie keer op zo’n korte periode? Dat lijkt me van het goede te veel.” De sleutel tot het huidige succes ligt volgens Louise bij de teamgeest. “We beschikken over een hechte bende waar plezier op de eerste plaats komt. Al schuilt er natuurlijk ook veel talent in dit team.”

