Decospan Menen imponeert tegen Maaseik maar verliest toch: “Tegen Aalst moeten we weer in de flow geraken”

Vorig seizoen vocht Menen in dit stadium van de competitie nog voor de titelfinales, dit jaar is het een ander verhaal. Decospan moet nog vol aan de bak om van die vervelende laatste plek in de play-offs te geraken. Basil Dermaux (20) kijkt al uit naar volgend seizoen waarin hij als eerste opposite nog meer verantwoordelijkheid zal krijgen: “Het doet plezier te weten dat de coach vertrouwen in mij heeft.”

Verlies tegen Gent, Roeselare, Leuven en Maaseik. Amper twee gewonnen setjes. Neen, dit zijn niet de play-offs die in het scenario van trainer Frank Depestele stonden. Menen kan dan wel verzachtende omstandigheden inroepen door blessures, toch had iedereen er meer van verwacht. Ook Basil Dermaux (20) rekende op meer.

Vertrouwen

De opposite demonstreerde wel al meermaals zijn talent, ook woensdag in Maaseik. In de eerste set pronkte de Roeselarenaar met een nagenoeg perfect rapport: 3 aces en een aanvallende 7 op 7. Zijn beste set van het seizoen? “Ja, dat denk ik wel”, aldus Dermaux. “Maar heel het team draaide lekker en speelde met heel veel vertrouwen. We amuseerden ons weer op het parket en de connectie met Van Hoyweghen zat erg goed.” Helaas voor de opposite zakte zijn ploeg vanaf het tweede spel helemaal weg. “Maaseik begon veel beter te serveren waardoor wij in side-out steken liet vallen. Omdat wij minder konden scoren, hadden de Limburgers vrij spel.”

Europees ticket

“Ik kan zelf moeilijk inschatten waarom de play-offs voor ons minder draaien. Misschien is de sfeer niet optimaal en gaat dat in de hoofdjes spelen. Het is duidelijk dat iedereen toch meer verwacht van deze nacompetitie. We willen het liefst van al als nummer 4 eindigen want dan spelen we zeker Europees. De laatste plaats willen we sowieso vermijden, al is het maar voor onze eer.” Basil beseft dat de thuismatch van zaterdag tegen Aalst belangrijk wordt. “We willen ons graag nog eens bewijzen tegen een team dat we zeker aankunnen. Het kan weer lastig worden, maar hopelijk geraken we tegen Aalst toch weer in de flow.”

Basil staat de laatste maanden in de basis door de blessure van Kindt. Maar volgend seizoen wordt hij op papier eerste opposite. “Het doet veel plezier te weten dat de coach zoveel vertrouwen in mij heeft. Ik zal mijn best doen om dat vertrouwen niet te beschamen.” (Maxime Petit)

Zaterdag 25 maart om 20u30: Menen – Aalst.