Decospan Menen hoopt twee nederlagen weg te spelen: “Met ambitie naar Maaseik”

Na een break van tien dagen neemt Decospan Menen het op tegen VC Greenyard Maaseik. De ploeg van Mathieu Vanneste wil na twee uitschuivers op rij opnieuw aanknopen met een glansprestatie.

“We begonnen heel goed aan het seizoen met zeges tegen Knack Roeselare en Lindemans Aalst. We dachten dat de toon gezet was maar daarna volgden twee uitschuivers tegen Waremme en Caruur Volley Gent. We pakten geen punten en dat was niet ingecalculeerd”, vertelt Mathieu Vanneste (24), bezig aan zijn vijfde seizoen bij de grensploeg.

Europees succes

“We hebben er wel een heel drukke periode opzitten waarin we iedere week twee wedstrijden speelden. We wonnen de belangrijke wedstrijden in de beker. Ook Europees gaan we verder in de CEV Cup. Tegen Podolyany Hodorok haalden we het na een golden set. Een onverwachte opsteker tegen internationale profs met een tienvoud van ons budget. Nu komen we uit tegen Milaan. Eerst op 22 november in Italië, de terugwedstrijd een week later de 29ste op Schiervelde. We moeten ons echter geen illusies maken. Ik acht de kans heel klein tegen deze topspelers. Maar we gaan proberen ons spel te spelen. We hebben niets te verliezen.”

Twee geblesseerden

“De wedstrijd van zaterdag is nog belangrijker. Zij zitten in de hoek waar de klappen vallen met twee geblesseerde middenmannen. Maar het is en blijft Maaseik. Er is zeker iets mogelijk, ook als ze compleet zijn. De voorbije jaren lagen ze ons wel. We mogen dus met gezonde ambitie richting Limburg trekken. We hopen weer ons niveau te halen na een gewone trainingsweek.”

Mathieu acteert momenteel op een hoog niveau. In Polen werd hij MVP (most valuable player/meest waardevolle speler) van de wedstrijd. “De concurrentie is heel groot”, gaat de Wielsbekenaar verder. “Momenteel krijg ik veel invalbeurten, ik grijp dan ook die kansen. Ik ben tevreden met mijn geleverde spel, al hoop ik toch op meer waardoor ik een beetje teleurgesteld ben”, aldus Mathieu.

Zaterdag 18 november om 20.30 uur, Steengoed Arena Maaseik: VC Greenyard Maaseik – Decospan Menen.