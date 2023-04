Decospan Menen heeft met Dukic een nieuwe speler, maar nog geen zaal

Marin Dukic komt de komende twee seizoenen het mooie weer maken bij Decospan Menen. De 22-jarige receptie-hoek is net als de rest van de kern voor volgend jaar Belgisch, ook al speelde hij nooit eerder in ons land. Samen met Gilles Vandecaveye en Mathieu Vanneste moet hij voor receptionele stabiliteit en voor de punten op de hoeken zorgen.

Dukic is geboren in Antwerpen, maar speelde tot nog toe enkel in Frankrijk. Dit seizoen trad hij met Montpellier aan in de groepsfase van de Champions League (en daarna in de CEV Cup, met uitschakeling door Piacenza), de twee seizoenen ervoor was hij actief bij Nice (waarvan één jaar onder de hoede van ex-Menencoach Ratko Peris).

Dario Dukic

Bij volleybalkenners doet de naam Dukic misschien een belletje rinkelen, want vader Dario Dukic heeft in ons land een verleden als speler bij Knack Roeselare, Zellik, Lennik, Antwerpen en Averbode. Sinds 2018 is hij trainer bij Saint-Quentin. In een ver verleden speelde papa Dukic bij Lennik ook een jaar samen met Frank Depestele.

Studies

Op 22-jarige leeftijd maakt de rechtshandige Dukic nu de overstap naar België, waar hij topvolleybal zal combineren met zijn studies kinesitherapie in Doornik. In Frankrijk maakte hij indruk met zijn vechtersmentaliteit, zijn service en aanvallende kwaliteiten. Met zijn 194 cm zorgt hij ook voor de nodige blokhoogte op de Meense hoek. Dukic kon naar andere (top)clubs maar kiest bewust voor het semi-profregime bij Menen.

Met de komst van Dukic is de kern voor volgend seizoen op een middenman na compleet. Die nieuwe middenspeler wordt allicht een buitenlander.

Zaal

Yentl Bille zal ook volgend seizoen nog in het shirt van Menen spelen. Hij en Lowie Stuer blijven de twee libero’s van de grensclub. De onderhandelingen met Jelle Sinnesael als T2 zitten in een laatste fase. Er wordt daaromtrent op korte termijn witte rook uit de Vauban verwacht. Minder duidelijkheid nog over de zaal waar Decospan volgend seizoen de thuismatchen zal afwerken tijdens de verbouwingen aan de huidige Vauban. De Schelp in Wevelgem blijkt onbetaalbaar. Ter Steelandt in Rekkem is net als de sporthal van het Franse Halluin nog een optie.