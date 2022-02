De vurige supporter Sofie Verhelst is een stille maar trouwe fan van Jumpers Middelkerke: “Onze kinderen aanmoedigen vind ik belangrijk”

Toen we bij de voorzitter van Jumpers Middelkerke informeerden naar de grootste fan en supporter van zijn club moest hij niet lang nadenken. Sofie Verhelst (42) is tijdens het weekend immers heel vaak terug te vinden in de sporthal in Leffinge om zowel de verschillende jeugdteams als de fanionploegen enthousiast aan te moedigen.

Tijdens de week is Sofie de onderwijzers van het vierde leerjaar in de gemeenteschool van Oostduinkerke, maar op zaterdag en zondag staat ze liefst rond een volleybalveld, wanneer ze zelf niet aan het sporten is.

Sportief gezin

“Sport maakt een belangrijk deel uit van mijn leven”, vertelt Sofie Verhelst enthousiast. “We zijn een sportief gezin en dat vind ik best leuk. Ik begon te volleyballen toen ik een klein meisje was en de microbe heeft me nooit meer losgelaten. Ik heb bij verschillende clubs in de regio gespeeld, maar bij Jumpers Middelkerke heb ik het langst op het veld gestaan. Omdat we in Nieuwpoort wonen en VT Koksijde dichter bij de deur was dan de sporthal in Leffinge begon onze dochter daar te volleyballen. Ik was er ook een tijdje coach van een jeugdploeg.”

“Onze weekends zijn goed gevuld met allerlei sportieve activiteiten”, gaat Sofie verder. Tijdens de wintermaanden primeert volleybal, maar wanneer het warmer wordt, staan we vaak samen met onze kinderen op een tennisveld. We vinden het leuker om actief te sporten, dan vele uren door te brengen in onze luie zetel. Wanneer je als ouder het voorbeeld geeft, is het normaal dat de kinderen ook graag sporten.”

Beleefd blijven

Er zijn verschillende types supporters. De ene moet zijn emoties luidruchtig uitschreeuwen, terwijl een andere dan weer in alle stilte kan genieten van een wedstrijd. Sofie behoort eerder tot deze laatste categorie. “Ik leef intens mee met elke wedstrijd, maar sta niet te schreeuwen langs de lijn. Ik zal eerder binnensmonds vloeken als ik vind dat de spelers of mijn ploeg ondermaats presteren. Uiteraard juich ik bij elk punt voor Jumpers, maar ik vind het belangrijk om steeds positief aan te moedigen en beleefd te blijven als supporter.”

De superfan van Jumpers Middelkerke heeft niet de minste moeite om toe te geven dat ze eigenlijk vooral voor haar kinderen naar de wedstrijden komt. “Onze zoon speelt bij een jeugdploeg en onze dochter is basisspeelster bij Jumpers B en mag ook regelmatig proeven van een wedstrijd met het A-team. Ik vind het enorm belangrijk dat onze kinderen weten en voelen dat ik hen steun. Ik toon respect voor wat ze presteren en stimuleer hen om door te zetten als het moeilijk gaat. Ze zouden het vreemd vinden als ik een wedstrijd zou missen.”

Warme vereniging

“Doordat ik een trouwe supporter ben, wil ik ook mijn waardering en respect tonen voor het werk van de club. Jumpers is immers een warme vereniging die ontzettend veel doet voor de kinderen”, besluit Sofie Verhelst. (PDC)