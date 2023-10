Vlamvo Vlamertinge brengt dit seizoen maar liefst vijf U13-ploegen in competitie. Vorig weekend won de D-ploeg de derby tegen Katjes Ieper met 3-1. Bovenaan zien we coach Liesbeth Ballieu, Anette Sobry, Anna Marchand en Sil Merlevede. Onderaan herkennen we Louise Neirinck en Chloë Questroy. Lily Debaene ontbreekt. (foto EG)