Dit is het team van de U13 C van DHV Wielsbeke: coach Marie Coussens, Ada Vasquez Delue, Elana Wagemans, Feline Bruneel, Aline Declercq, Celeste Bataille en Febe Beels. De U13 C van DHV Wielsbeke verloren vorig weekend in sporthal Leieland met 1-3 (14/25, 25/14, 23/25, 24/26) van VC Dentergem A. (ELD)