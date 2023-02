Vlamvo Vlamertinge brengt dit seizoen maar liefst vier U13-ploegen in competitie. In de regionale reeks A speelden de Vlamertingse meisjes vorig weekend een thuiswedstrijd tegen DV Waregem C. Zaterdag volgt een verplaatsing naar Dynamivo Dadizele A.

Boven v.l.n.r.: coach Els Corneillie, Lieze Turck en Lara Nouwynck. Onder v.l.n.r.: Heike Boerave, Lizau Neyrinck en Stella Derycke.