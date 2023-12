De provinciale U15 van Tievolley Tielt

De provinciale U15 meisjes van Alfa Solution Tievolley Tielt gingen na negen wedstrijden de winterstop in op de vierde plaats met 22 punten. Dat is slecht ééns puntje minder dan Bevo Beobank Roeselare B en Elckerlyc Zwevezele, die samen tweede staan. Leider VKt Torhout telt 27 punten. Op de foto zien we boven van links naar rechts Febe Greunlinx, Hanna Ornelis, Lieze Himpe, Lina Pieters, Lana Huyghe en trainer-coach Marie Debusschere. Onder van links naar rechts: Mila Pieters, Margot Cocquyt, Janne Van Dyck, Alizée Le Couter en Marie Naert. (WD/foto WD)