Davolo Volley neemt afscheid van tweede damesploeg: “De kern was helaas te klein”

Ze deden het niet onaardig, de laatste weken. Davolo Loppem B had zich bijna verzekerd van een topvijfplaats in Promo 4. Na een aarzelende start werd er vanaf januari slechts driemaal verloren en lieten ze zeven winstpartijen optekenen. Maar helaas wordt er volgend seizoen geen vervolg gebreid aan dit sportieve verhaal en verdwijnt de ploeg in de archieven. Tot spijt van coach en speelsters.

“Er zijn echt traantjes gevloeid toen het bestuur ons dit meldde”, vertelt een lichtjes aangeslagen coach Isabel Roelandt (42). “Ja, zelfs ikzelf heb het moeilijk gehad toen het duidelijk werd dat we onze laatste weken ingingen. We hebben het hele jaar keihard gewerkt en grote stappen vooruitgezet, maar helaas was de kern te klein om iedere week een reserve- en een hoofdmatch te spelen. Daarbij komt nog dat er een paar speelsters ons noodgedwongen moeten verlaten om schoolredenen en blessures. Dan houdt dit mooie verhaaltje spijtig genoeg op.”

Ook middenaanvalster Emma Van Hecke (15) vindt het heel jammer dat dit ploegje verdwijnt. “Het is natuurlijk altijd sneu als er een gemotiveerde ploeg moet verdwijnen. Ook buiten het volleybal waren wij een stelletje vriendinnen die voor elkaar door het vuur gingen. Maar ja, we moeten ons erbij neerleggen en ikzelf ga verkassen naar Hermes Oostende in Promo 4. Waarschijnlijk heb ik ooit eens indruk gemaakt op de trainer van Oostende en toen de vraag kwam om de overstap te maken, heb ik niet getwijfeld. Persoonlijk heb ik wel ambitie om hogerop te gaan spelen en nog beter te worden. Maar eerst gaan we dit seizoen op een mooie manier proberen af te sluiten. Het begin was moeilijk maar in de terugronde hebben we ons toch kunnen tonen en een mooie reeks kunnen neerzetten. Een stuntje dit weekend tegen de titelkandidaat Oostende zou een mooie afsluiter zijn”, besluit ze lachend.

“Ik voorspel toch wel een mooie carrière voor Emma”, gaat de coach verder. “Ze is pas 15 maar staat op het veld als een echte leider. Ze is enorm gemotiveerd en competitief maar ook heel zorgzaam naar de ploeg toe. Ze kan tijdens moeilijke, stressvolle momenten de kalmte bewaren en is dit seizoen enorm gegroeid. Niet alleen letterlijk – met haar lengte van 1m81 – maar ook figuurlijk.”

Grote meerwaarde

“Ze geniet van haar middenpositie en toont steeds meer die typische middenbloks. En wat haar nog uniek maakt, is dat ze niet vervangen wordt door de libero tijdens de match. Ik ben er zeker van dat ze het volgend jaar bij Hermes zal kunnen waarmaken en een grote meerwaarde zal betekenen voor haar nieuwe ploeg.” (GD)

Zaterdag 15 april om 19 uur: Hermes Oostende C – Davolo Loppem B.