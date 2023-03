Davolo Loppem staat voor de matchen van de waarheid: “Vooral mentale sterkte is probleem”

Het loopt niet echt lekker bij de dames van Davolo Loppem. Begin dit seizoen promoveerden ze van Promo 3 naar Promo 2 met de ambitie om erin te blijven. Mogelijk lukt dit ook want VT Brugge C en Zwevezele B sluiten het klassement af.

Vorig weekend werd de vijfde opeenvolgende nederlaag genoteerd voor Loppem. Volley De Haan was duidelijk een maatje te groot voor de thuisploeg. “Het loopt inderdaad wat mank bij ons”, stelt Sophie Goethals (25).

Ervaring

“In de eerste plaats is de promotie niet meegevallen. Er is een duidelijk klassenverschil tussen Promo 3 en de huidige reeks. We sukkelen ook met een acuut tekort aan speelsters. Zo moeten we soms aan de slag zonder middenaanvalster. Dan is het natuurlijk altijd puzzelen om een competitieve ploeg tussen de lijnen te krijgen. Als dat dan niet lukt, verliest de ploeg mentale kracht om de match te winnen. De jeugdige leeftijd van sommige ploeggenoten speelt ook niet altijd in ons voordeel. In de komende weken trekken we naar de twee ploegen die onder ons staan. Die matchen moeten dus gewonnen worden. Als dat lukt, verlengen we ons verblijf in Promo 2. Volgend seizoen kunnen we dan een nieuwe, frisse start nemen met een extra jaartje ervaring op de teller”, besluit Sophie.

De klik met de groep is er niet echt. Dan is het beter om te vertrekken

Coach vertrekt

Xeo Gillis (21), coach van de ploeg, vult aan: “In het begin had ik de lat misschien iets te hoog gelegd. Ik mikte op een plaats in de middenmoot, maar gaandeweg heb ik dit moeten bijstellen. Ons probleem situeert zich vooral op het mentale vlak. In de rally’s gaan we meestal wel goed mee, maar op het eind verliezen we dan de focus om het af te maken. In onderling overleg met het bestuur hebben we besloten dat onze wegen zullen scheiden”, klinkt het verrassend bij Xeo Gillis. “Ik moet ook stellen dat de klik met de spelersgroep er niet echt was. Dan is het beter om de stekker eruit te trekken. Ondertussen heb ik een nieuwe aanbieding op zak, volgend seizoen kan ik aan de slag in Promo 4 bij Venus Oostkamp. Dat wordt opnieuw een mooie uitdaging”, besluit hij. (GD)

Zaterdag 4 maart om 16 uur: Zwevezele B – Davolo Loppem A.