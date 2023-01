Davo Wevelgem trekt naar Bevo Beobank Roeselare B: “Terugblik met gemengde gevoelens”

In derde nationale van het damesvolleybal is Davo Wevelgem pas toe aan zijn eerste wedstrijd van het kalenderjaar. Zaterdagnamiddag trekt de ploeg van coach Frederic Carrein naar Bevo Beobank Roeselare B.

Met drie overwinningen op negen wedstrijden staat Davo Wevelgem A, die de overstap maakte van Promo 1, op de voorlaatste plaats. “We moeten terugblikken met gemengde gevoelens”, zucht Frederic Carrein.

“We hadden er meer van verwacht halfweg deze campagne. We zijn enkele keren dicht bij meer geweest, maar bij aanvang van het seizoen hadden we te kampen met te veel foutenlast. Veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Dat zie je ook bovenaan het klassement waar ook zij steekjes laten vallen”, zegt coach Carrein.

“Opschuiven in het klassement is het doel”

“Tegen Bevo Roeselare, onze tegenstander voor dit weekend, zat bijvoorbeeld een puntje er in op de tweede speeldag. De laatste set kwamen we op 17-17, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven. Roeselare is momenteel heel sterk bezig. Met acht zeges op tien prijken ze helemaal bovenaan het klassement. Vorige week gingen ze met 1-3 winnen in Wingene, terwijl onze laatste wedstrijd al dateert van 10 december, eveneens tegen Wingene, maar met 3-1 verlies. We hebben wel verder getraind maar zonder wedstrijden. We zien deze wedstrijd als goede voorbereiding op wat nog komen zal.”

“Na Roeselare ontvangen we met Elckerlyc Zwevezele A, de kampioen van vorig jaar in Promo 1. Ik heb de ploeg grondig geanalyseerd. Als we de opslagdruk en de fouten bij de opslagdruk kunnen beperken dan moet iets mogelijk zijn. In de heenronde vochten we enkele beklijvende sets uit, die net in ons nadeel uitdraaiden.”

Progressie

“We vatten het tweede deel van het seizoen aan met toch wel veel vertrouwen. Als ploeg maakten we al progressie en gaan die ongetwijfeld nog maken. Na Zwevezele kijken we Dero Zele A, Mevoc Meerbeke en Promo Volley Basicles in de ogen. Dit zijn onze dichtste opponenten. Er zijn waarschijnlijk geen dalers, dus kunnen we ongedwongen spelen. Opschuiven in het klassement is het doel”, aldus Frederic Carrein.

“Ester Bogaert, die overkwam van Lendelede, gaat receptioneel niet meer onderuit en de opslag is stabiel geworden. Het is goed voor haar dat ze in een hogere competitie uitkomt met allemaal wedstrijden waar er op het scherp van de snee moet gespeeld worden.”