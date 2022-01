Davo Wevelgem speelt zaterdag topper tegen Kerdavo Avelgem: “We halen nu echt topresultaten”

In Promo 1 ging Davo Wevelgem A vorig weekend winnen op het veld van Damesvolley Waregem A. Zaterdag staat de topper tegen Kerdavo Avelgem A op het programma.

Davo Wevelgem A is bezig aan een schitterende campagne. De ploeg van coach Frederik Carrein boekte al zijn tiende overwinning van het seizoen, en prijkt daarmee op een knappe tweede plaats. Tegen Waregem werd het 2-3 (25/18, 19/25, 25/23, 20/25, 14/16) na een thriller van formaat. “We weten dat Waregem een sterke ploeg heeft, getuige de 3-2 uit de heenronde in Wevelgem waar we ook aan elkaar gewaagd waren”, vertelt Frederik Carrein, toe aan zijn eerste jaar bij Wevelgem. “De eerste set misten we duidelijk nog matchritme. Het was geleden van 11 december dat we nog een competitiewedstrijd konden afwerken. In de derde set gingen we te vaak in de fout op de receptie. En in de vijfde en laatste set stonden we met 10-6 in het krijt door individuele fouten. Mijn ploeg is echter mentaal heel sterk, en boog die achterstand nog om. Dit is nu al de vierde vijfsetter op vier dat we het laken naar ons toe trekken.” Zaterdag trekt Wevelgem naar Avelgem voor de absolute topper.

Spelen in nationale? Dat is nu nog niet aan de orde

“Avelgem ging vorig weekend nog onderuit op het veld van Volley Team Brugge A”, gaat de 52-jarige Lendeledenaar verder. “De meeste ploegen in de reeks zijn aan elkaar gewaagd in deze toch wel heel sterke competitie. Op ons eigen veld verloren we met 1-3 van Avelgem, met het gevoel dat er meer in zat. Dat was een van onze eerste wedstrijden waar we nog niet zo super acteerden. Avelgem maakt weinig fouten. Het zal er op aankomen onze foutenlast laag te houden. Beide ploegen staan niet voor niets bovenaan de klassering.”

Sterke resultaten

“Toen we begonnen aan het seizoen wist ik dat we geen mal figuur zouden slaan”, gaat Frederik verder. “We hebben immers heel wat kwaliteit in huis. De doelstelling was een plekje in de top zes, tussen toppers als Zwevezele, Avelgem, Bevo en Waregem. Nu halen we eigenlijk toch wel onverhoopte resultaten. Zwevezele steekt er bovenuit. Maar een plaatsje net daarachter hadden we niet verwacht. We zijn een mix van jong en midden twintigers. Bij de reserves lopen meisjes van 16-17-jaar. Dit willen we nu vasthouden. We vertrouwen er op dat dit nu de ambitie moet zijn. Nationale? We hebben daar al gespeeld. Maar nu is dit nog niet aan de orde. We willen nu vooral goeie wedstrijden blijven spelen. Mochten we de kans krijgen om de stap te zetten, dan moeten we kijken om dit vooral met eigen middelen te doen. Maar dit is nu geen doel”, aldus Frederik Carrein. (ELD)

Zaterdag 29 januari om 20.30 uur: Kerdavo Avelgem A – Davo Wevelgem A.