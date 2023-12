Davo Wevelgem ontvangt Vlamvo Vlamertinge voor de beker: “We hebben niets te verliezen”

Davo Wevelgem A neemt het zaterdagavond voor de West-Vlaamse beker Nationaal in sporthal De Vlasschaard op tegen tweedenationaler Vlamvo Vlamertinge A. De ploeg van revelatie Zoë Deschoemaeker wil zich alvast tonen.

Het gaat snel voor de 17-jarige Zoë Deschoemaeker. De Wevelgemse, vorig jaar nog kampioen met de Promo 3 ploeg, staat momenteel in de basis bij de A-ploeg in derde nationale. “Nadat ik zeven jaar met een groep vriendinnen samenspeelde, was het toch even aanpassen om op een hoger niveau te spelen met een ander team”, vertelt de studente humane wetenschappen.

Snelheid en kracht

“Die overstap werd echter vergemakkelijkt omdat ook Mila Peirsegaele en Alice Beyls de overstap maakten. Ik begon het seizoen dan ook om ervaring op te doen en bij te leren. Dat ik nu al in de basis sta, had ik niet verwacht. Tot op heden ben ik dan ook blij met wat ik al kon tonen. Ik leer elke wedstrijd bij, ook van de tegenstander. Vooral de snelheid en de kracht zijn het grote verschil met volleybal in Promo. Met Frederik Carrein hebben we een coach die iedere speelster vertrouwen heeft. Je merkt dat hij ons wil doen groeien, elke training opnieuw.”

“Dat ik nu al in de basis sta, had ik niet verwacht”

Davo verloor vorig weekend van Elckerlyc Zwevezele na een verdienstelijke partij met 3-1 (25-11, 18-25, 27-25, 25-18). “Jammer dat we in set 3 net niet het laken naar ons toe konden trekken”, gaat Zoë verder. “We hadden zeker een puntje verdiend tegen een sterke ploeg. Het hangt soms af van kleine details. Het verschil in kracht in aanval speelt ons soms parten. We zijn een nieuw samengestelde ploeg die nu vooral ingespeeld begint te geraken. In de terugronde zal dat merkbaar zijn. Nu zijn er nog veel wedstrijden van net niet. Misschien moeten we de drive er meer inkrijgen. Het doel is in de middenmoot eindigen. Dat moet zeker nog haalbaar zijn.”

Davo ontvangt zaterdag Vlamvo. “Tegen Vlamertinge, dat een reeks hoger uitkomt, hebben we alvast niets te verliezen. We gaan het beste uit onszelf halen en tonen wat we kunnen. Iedere wedstrijd moet gespeeld worden, maar we beseffen dat het een moeilijke opdracht zal worden.”

Nationale ploeg

“Volleybal is voor mij een belangrijk deel in mijn leven. Bij de nationale ploeg spelen is een kinderdroom, maar ik besef dat dit niet altijd kan”, besluit Zoë Deschoemaeker.