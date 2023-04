Davo Wevelgem C voor het tweede jaar op rij kampioen

In Promo 3 A is Davo Wevelgem C op de laatste speeldag kampioen geworden na een vlotte 3-0 zege tegen Balti Kortrijk Spurs B.

Door het puntenverlies twee speeldagen op een rij van Vlamvo Vlamertinge C had Davo plots alles in eigen handen. De opdracht was eenvoudig. De punten thuis houden tegen Balti Kortrijk Spurs. En dat deed de ploeg van coach Jana Vandeputte in stijl. Het werden 25/18, 25/6 en 25/10 setstanden. Op geen enkel moment leek de ploeg van Alice Beyls de controle te verliezen. De tweede titel op rij voor deze piepjonge ploeg was een feit.

“Nadat we het seizoen hiervoor al promoveerden van Promo 4 naar Promo 3, hadden we zeker niet gedacht met dezelfde groep dit nog eens te herhalen”, vertelt de Wevelgemse Alice Beyls (17). “Na het puntenverlies van Vlamvo Vlamertinge, dat deze campagne altijd voor ons stond, hadden we plots alles in eigen handen op de laatste speeldag. Veel problemen kenden we niet met Kortrijk. Volgend seizoen speel ik samen met Mila Peirsegaele en Zoë Deschoemaeker bij Davo A in Nationale 3. Dit hoofdstuk zo kunnen afsluiten is heel mooi. We zijn een hechte vriendengroep die al heel lang samenspeelt, dat is natuurlijk een grote troef”, aldus Alice die volgend schooljaar kiné gaat studeren in Gent.

Ook voor coach Jana Vandeputte die deze groep al zes jaar onder haar vleugels heeft smaakt deze titel heel zoet. “Dit is toch wel heel uniek, ik ben heel trots”, glundert ze. “Vooraf hadden we gehoopt op top acht, maar als je dan kampioen wordt… We verloren dit seizoen slechts drie keer waarvan twee keer met 3-2, twee keer van Vlamertinge en één keer van Beveren-Leie. Een meer dan geslaagde campagne dus.”