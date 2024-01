Davo Wevelgem blijft jeugd volop kansen geven: “De jonge talenten krijgen hier hun kans”

Davo Wevelgem ontvangt zaterdagavond in Sporthal De Vlasschaard met Volleyteam Real Wetteren de tweede in de stand halfweg de competitie. De ploeg van sterkhouder en kapitein Lotte Van der Beken staat momenteel op de tiende plaats.

“We beleven een beetje dezelfde moeilijke start als vorig seizoen, toen we de overstap van promo 1 naar nationale 3 maakten”, vertelt de 27-jarige Gentse. “We verliezen momenteel meer dan we winnen, maar geheel onlogisch is dat niet, met een verjongde ploeg. Toch hadden we telkens het gevoel dat er meer inzat. Net dat tikkeltje geluk ontbrak soms. Dit jaar zijn er enkele talentvolle meisjes uit de eigen jeugdwerking het team komen vervoegen. Zoë is zelfs al starter. De anderen tonen zich al keer op keer in de wedstrijden van de reserven. Daar zit in ieder geval toekomstmuziek in. Dat is het mooie aan deze club, dat ze de eigen jeugd alle kansen geven. Het blijft natuurlijk nog een beetje zoeken, maar dat komt zeker goed.”

“In deze competitie ligt alles heel dicht bij elkaar”, zegt Lotte, bezig aan haar achtste seizoen bij Davo. “Momenteel staan we tiende, maar nog enkele plaatsen opschuiven in het klassement is zeker mogelijk. Ook vorig seizoen kenden we een goeie terugronde. Dit weekend starten we natuurlijk met een klepper. Wetteren staat tweede en laat weinig of niets liggen. We hebben niets te verliezen en kunnen er maar het beste van maken. We moeten in onszelf geloven, in een wedstrijd waarin niets moet. Het is niet tegen dit soort tegenstander dan we de punten moeten rapen.”

Rust en stabiliteit

Lotte is aan een sterke campagne bezig. “Ik heb ook goeie en minder goeie wedstrijden. Als kapitein probeer ik vooral rust en stabiliteit in het team te brengen. Dit is een heel tof team, in een warme club. Hier voel ik me dan ook heel goed”, aldus Van der Beken. (ELD)

Zaterdag 6 december om 20.30 uur, sporthal De Vlasschaard: Davo Wevelgem – Volleyteam Real Wetteren.