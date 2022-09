Davo Wevelgem begint aan competitie tegen Promo Volley Basecles

Kersvers derde nationaler Davo Wevelgem ontvangt zaterdagavond Promo Volley Basecles, de enige Waalse ploeg in de reeks.

Trainer Frederik Carrein (52) blikt vooruit. “De voorbereidingen verliepen met ups en downs”, vertelt Frederik. “We speelden goeie tornooien maar ook mindere. De nieuwkomers inpassen vergt uiteraard wat tijd. Sinds 2 augustus zijn we al bezig en je voelt dat iedereen hunkert naar die eerste competitiematch.”

Vijfde stek

“Met Basecles begeven we ons op onbekend terrein. We weten niet veel van onze tegenstander van dienst. Ze eindigden vorig seizoen als negende, dit is dus een goeie test. Het is belangrijk dat we een goeie start nemen om meteen in de flow te zitten.”

“We hopen een rustig seizoen te draaien en ergens rond de vijfde stek te eindigen, daar zou ik heel tevreden mee zijn. Daar hebben we zeker de ploeg voor. De nieuwelingen zijn goed geïntegreerd en gaan er vol voor. We kijken er naar uit”, besluit Lendeledenaar Frederik Carrein. (ELD)