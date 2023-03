Davo Wevelgem A treft Wingene in halve finale beker: “Er liggen zeker kansen”

Vrijdagavond neemt Davo Wevelgem A het in de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen nationaal op tegen VC Wivo Wingene A. Twee dagen later staat de belangrijke confrontatie tegen Promo Volley Basecles op het programma.

“We tankten alvast vertrouwen tegen Meerbeke na een 3-1 zege”, zegt coach Frederik Carrein. “Jammer genoeg moesten we terug enkele weken zonder wedstrijd doorbrengen. Tegen Wingene zijn we vrijdag op hun veld niet kansloos. In de competitie gingen we wel met 3-1 de boot in, maar toch moeten we vol voor de bekerfinale gaan. De beker is een mooie uitdaging, maar de competitie is belangrijker. Zondag is het voor ons op het veld van hekkensluiter Promo Volley Basecles een belangrijke confrontatie. We zijn er na de heenwedstrijd, die we winnend afsloten met 3-0, terug op gebrand de drie punten mee richting Wevelgem te nemen. We gaan er met vertrouwen naartoe”, aldus Frederik.