Davo Wevelgem A maakt zich op voor bekerclash tegen Elckerlyc Zwevezele A:“We geloven zeker in onze kansen”

Op paasmaandag speelt Davo Wevelgem A de West-Vlaamse bekerfinale in Sporthal Haneveld in De Haan tegen reeksgenoot Elckerlyc Zwevezele A, kampioen in Promo 1.

Op weg naar de finale schakelde Davo Wevelgem achtereenvolgens Dynamivo Dadizele (0-3), Volley Team Brugge (2-3), VC Dentergem (0-3), Vlamvo Vlamertinge (3-0) en Hermes Rekkenshop Oostende B (3-0) uit. In de finale wacht kersvers kampioen Elckerlyc Zwevezele. Bij Davo groeide Lisa Sabbe uit tot een van de sterkhouders. De Harelbeekse kijkt vol vertrouwen uit naar de finale. “Dat het een lastige partij gaat worden, dat spreekt voor zich”, vertelt de 18-jarige studente communicatie. “Zwevezele pakte de titel al in Promo 1. Wij dienden hen een maand geleden wel hun enige nederlaag toe. Het is een heel goeie complete ploeg; ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Maar ook wij steken in een goeie vorm. We mogen ons nu zeker op gelijke voet zetten. We geloven dus zeker in onze kansen.”

Tweede stek vasthouden

Wevelgem staat momenteel tweede, met nog één speeldag voor de boeg. “Als we aan deze campagne begonnen had ik niet gedacht om zo hoog te staan”, gaat Lisa verder. “De ambitie was vooraf vierde of vijfde eindigen. Die tweede stek kunnen vasthouden zou heel mooi zijn. Daarvoor moeten we volgend weekend eerst nog Volley Team Diksmuide over de knie leggen op de laatste speeldag.”

Frederic Carrein is echt een topcoach, ik ben hem heel dankbaar

Voor Lisa zijn het de laatste wedstrijden met Davo. “Ik maak de overstap naar Damesvolley Waregem A”, glundert ze. “Het is een ambitieuze club die zich goed aan het versterken is. Met Heleen Dedullen en Charlotte Desmet kom ik ook twee speelsters tegen die ik nog ken van bij Lendelede, waar ik zes jaar actief was voor mijn periode bij Wevelgem. Waregem is niet toevallig de club waar ook mijn vader coach is bij de tweede ploeg. De trainingsuren zijn dezelfde en de thuiswedstrijden zijn na elkaar. Ideaal dus om samen te rijden naar Waregem. Iedereen weet dat Waregem een ambitieuze club is waar de eigen jeugd alle kansen krijgt. Met Benoit Cornette hebben ze een technische goeie trainer. Na twee seizoenen stopt mijn verhaal dus bij Davo Wevelgem. Maar ik kijk heel tevreden terug op die mooie tijd bij deze leuke ploeg. Ik heb heel veel opgestoken van coach Frederic Carrein. Zo leerde hij mij bijvoorbeeld mijn sprongpas te verbeteren. Hij is heel rustig langs het veld, echt een topcoach die ik heel dankbaar ben”, besluit Lisa Sabbe. (ELD)

Maandag 18 april om 17u30: Elckerlyc Zwevezele A – Davo Wevelgem A (sporthal Haneveld, De Haan)