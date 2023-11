Davo Wevelgem A kent een moeizame seizoensstart

Dit weekend staat het burenduel tussen Davo Wevelgem A en Kerdavo Avelgem A op de kalender in derde nationale van het damesvolleybal. Een zege zou voor de ploeg van Frederik Carrein welkom zijn.

“Je mag ons seizoen tot op heden moeizaam omschrijven”, vertelt coach Frederik Carrein. “We spelen goed mee maar als het moment komt dat het moét, wordt het lastig. Onze enige zege kwam er tegen hekkensluiter St. Ghislain, waar we een set zwaar de boot in gingen. Ook tegen Zele komen we een set 21-16 op voorsprong, maar we konden het niet afmaken, wat heel ontgoochelend is”, aldus Carrein.

Burenduel

Zaterdag ontvangt Davo met Kerdavo een nieuwkomer in de reeks. “Avelgem beschikt over een aantal goeie speelsters die al lang samenspelen”, gaat de Lendeledenaar verder. “Ine Dewilde, Naomi Fianyo en Lise Van Wyngene ken ik nog van bij Bissegem. We starten iedere match om te winnen, en dat zal nu niet anders zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er meer in deze groep zit dan wat er tot nu toe is uitgekomen. We bouwen verder naar de terugronde toe met deze jonge ploeg. Nu krijgen we enkele belangrijke wedstrijden om weg te geraken uit de degradatiezone. Straks bekampen we ook onder meer Waregem, wat voor ons nog meer een derby is door de connecties van speelsters. Anouk Cannaert kwam drie jaar geleden over van hen en Lisa Sabbe maakte vorig seizoen de omgekeerde beweging maar stopte ondertussen. Dat speelt toch mee in de groep. We blijven verder hard werken en de sfeer is optimaal.”

“Met Alice Beyls, Mila Peirsegaele, Zoë Deschoemaeker en Lana Vandecasteele hebben we vier jonge talenten die bij ons kunnen ontbolsteren. Vorig jaar kwamen ze nog uit in Promo 3, dus de stap naar National 3 is niet te onderschatten”, besluit Frederik Carrein. (ELD)

Zaterdag 11 november om 20.30 uur in De Vlasschaard: Davo Wevelgem A – Kerdavo Avelgem A.

wevelgem Dit weekend staat het burenduel tussen Davo Wevelgem A en Kerdavo Avelgem A op de kalender in derde nationale van het damesvolleybal. Een zege zou voor de ploeg van Frederik Carrein welkom zijn.

“Je mag ons seizoen tot op heden moeizaam omschrijven”, vertelt coach Frederik Carrein. “We spelen goed mee maar als het moment komt dat het moét, wordt het lastig. Onze enige zege kwam er tegen hekkensluiter St. Ghislain, waar we een set zwaar de boot in gingen. Ook tegen Zele komen we een set 21-16 op voorsprong, maar we konden het niet afmaken, wat heel ontgoochelend is”, aldus Carrein.

Burenduel

Zaterdag ontvangt Davo met Kerdavo een nieuwkomer in de reeks. “Avelgem beschikt over een aantal goeie speelsters die al lang samenspelen”, gaat de Lendeledenaar verder. “Ine Dewilde, Naomi Fianyo en Lise Van Wyngene ken ik nog van bij Bissegem. We starten iedere match om te winnen, en dat zal nu niet anders zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er meer in deze groep zit dan wat er tot nu toe is uitgekomen. We bouwen verder naar de terugronde toe met deze jonge ploeg. Nu krijgen we enkele belangrijke wedstrijden om weg te geraken uit de degradatiezone. Straks bekampen we ook onder meer Waregem, wat voor ons nog meer een derby is door de connecties van speelsters. Anouk Cannaert kwam drie jaar geleden over van hen en Lisa Sabbe maakte vorig seizoen de omgekeerde beweging maar stopte ondertussen. Dat speelt toch mee in de groep. We blijven verder hard werken en de sfeer is optimaal.”

“Met Alice Beyls, Mila Peirsegaele, Zoë Deschoemaeker en Lana Vandecasteele hebben we vier jonge talenten die bij ons kunnen ontbolsteren. Vorig jaar kwamen ze nog uit in Promo 3, dus de stap naar National 3 is niet te onderschatten”, besluit Frederik Carrein.