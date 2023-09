Davo Wevelgem (3de nationale): “Als we ons niveau halen, kan het”

In derde nationale van het damesvolleybal is Davo Wevelgem het seizoen begonnen met twee nederlagen op een rij, weliswaar tegen twee titelkandidaten. Dit weekend gaat de ploeg van Ine Fransen op bezoek bij Eevoc Ertvelde – Evergem A.

“We hadden niet bepaald simpele openers dit seizoen”, vertelt de Kortrijkse Ine Fransen. “Ik denk niet dat we op voorhand winst hadden verwacht tegen Volleyteam Real Wetteren A (3-0, 25/13, 25/20, 25/10) en Volley Oudenaarde dames A (0-3, 18/25, 22/25, 18/25). Maar toch zat er meer in dan telkens een droge 3-0. Op bepaalde momenten haalden we een mooi niveau, maar niet genoeg tegen de toppers uit de reeks. Als we onze constante terugvinden, dan moeten we een rustig seizoen tegemoet gaan, denk ik. De ploeg kreeg te maken met een paar wijzigingen. Er kwam één speelster bij van buitenaf en een aantal jonge speelsters uit eigen rangen. Op hun leeftijd is het geen evidentie om al mee te draaien op dit niveau. Deze talenten zijn de concurrenten van de ervaren speelsters die ze scherp moeten houden.”

Leuke competitie

Zaterdagavond gaat Ine met haar ploeggenotes op bezoek bij Eevoc Ertvelde-Evergem A. “Evergem promoveerde vorig seizoen naar Nationale 3 zonder nederlaag”, gaat de 25-jarige sterkhoudster verder. “Als wij ons normale level halen, dan maken we zeker een kans. Dit is toch wel een leuke competitie. Als we op ons sterkst zijn, maken we kans om van alle ploegen te winnen, maar dan moet er iets meer constante komen in onze prestaties. Ook ikzelf haal nog niet het gewenste niveau. Maar we zijn nog aan het bouwen, ook het team. Vorig jaar haalden we net de middenmoot, maar het zou leuker zijn om nu iets sneller safe te zijn. Dan kunnen we onze jonge talenten Alice Beyls, Mila Peirsegaele en Zoë Deschoemaeker laten groeien. Ik kijk alvast uit naar het vervolg van deze interessante campagne waarin veel bekende West-Vlaamse ploegen in onze reeks ingedeeld zijn”, aldus Ine Fransen. (ELD)