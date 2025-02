Darta Bevo Roeselare A wil naar bekerfinale

Dit weekend gaat alle aandacht naar de nationale bekerfinales, wat dan een heel beperkt volleybalprogramma inhoudt. In de provinciale beker voor nationaal spelende damesploegen staat vrijdag wel de halve finale Elckerlyc Zwevezele – Darta Bevo Roeselare A op het programma.

Eerstenationaler Bevo A is sowieso de favoriet in deze halve eindstrijd tegen derdenationaler Elckerlyc. Toch vindt Nel Sercu het geen vanzelfsprekendheid dat Bevo de finale zal halen.

“Een bekerwedstrijd is altijd een apart gegeven waarin de favoriet het niet zelden laat afweten. Al is dat nu ook het charmante aan een bekercompetitie. Dat konden wij vorig seizoen overigens zelf ondervinden toen wij in de kwartfinale geëlimineerd werden door zusterclub Bevo C dat later de finale won. Om maar te zeggen dat wij best op onze hoede zijn.”

Voor de late twintiger Nel Sercu zou die finale op paasmaandag trouwens het orgelpunt van een succesvolle competitieloopbaan in het volleybal betekenen. Zij trok van bij de jeugdploegen van Dadizele naar Bevo Roeselare, groeide uit tot een sterke middenspeelster bij ereklasser Lendelede en daarna twee seizoenen bij Michelbeke voor zij terugkeerde naar Darta Bevo. Toch nog jong om te kappen met het competitievolleybal? “Ik ben zeker niet uitgekeken op het spelletje zelf. Maar in combinatie met mijn job als preventieadviseur en een relatie is volleybal op dat niveau tijdrovend. Het tien uren onderweg zijn voor een wedstrijd in het weekend is er teveel aan geworden. Ik zou wel graag nog meetrainen, maar aantreden in competitie hoeft voor mij niet meer”, motiveert Sercu haar afscheid van de competitie. Zij geniet overigens dit seizoen nog van die titelstrijd en afronden met een titel én beker, daar wil zij nog voor gaan. Met nog drie wedstrijden te spelen, staat Bevo op kop met twee punten bonus op Zoersel. Limal en Stekene volgen verder op drie en vier.

“Dat zou inderdaad mooi zijn als afscheid”, rondt zij af. “Maar het wordt nog pittig voor de titel want wij spelen nog bij zowel Zoersel als Limal en sluiten thuis af tegen Stekene. Proberen wij eerst maar om vrijdag die West-Vlaamse finale te halen.”