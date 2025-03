Darta Bevo C wil zaterdag titel pakken

Zaterdag ontvangt leider Darta Bevo Roeselare C in Promo 1 het vijfde geklasseerde Gullegem A. Bevo heeft aan één punt of twee sets genoeg om kampioen te worden. Coach Anthony Vannieuwenhuyse wil evenwel met een zege de titel vastleggen.

Bevo C leidt momenteel met 51 punten of elf punten bonus op het tweede geklasseerde Tielt A. De provinciale titel ligt binnen handbereik. “Wij kunnen tegen Gullegem mathematische zekerheid hebben op de titel als wij twee sets winnen. Maar uiteraard gaan wij voluit voor de dagwinst”, zegt coach Anthony Vannieuwenhuyse. “In eigen huis een titel vastleggen zorgt altijd voor meer ambiance dan je dat op een uitwedstrijd moet doen. Maar ik zie dat Gullegem de jongste tijd goed bezig is. Wij zullen op ons best moeten zijn om de titel met een zege te vieren. Voor het seizoen hoopten wij om de topdrie te spelen met omzeggens dezelfde kern waarmee wij de promotie naar de hoogste reeks maakten. Die titel zou het resultaat zijn van een sterk seizoen waarin wij tot nu toe maar één nederlaag leden. Wij verloren in eigen huis van Staden in drie sets met elke set maar het kleinste verschil van twee punten. Dat die ploeg ons niet ligt, werd overigens het jongste weekend in de halve finale van de provinciale beker geïllustreerd. Wij hadden tegen datzelfde Staden in een boeiende partij de belle nodig om de finale te halen.” Darta Bevo C kan dus ook de dubbel halen en cum laude naar het nationaal volleybal promoveren. Dat zou meteen betekenen dat Darta Bevo in elke nationale reeks een vertegenwoordigende ploeg heeft. Een unicum.

Motivatie

Coach Anthony Vannieuwenhuyse is aan zijn zevende seizoen als trainer bezig bij Bevo en looft de inzet van zijn speelsters. “Dergelijk sterk seizoen kan je alleen maar draaien als iedereen bij de speelstersgroep meewil met de ideeën van de trainer”, zegt Vannieuwenhuyse. “Ik stel vast dat wij op training een aanwezigheidspercentage van 87 procent halen. Dat alleen al illustreert de drive en motivatie van de speelsters. Voor de kampioenenwedstrijd van zaterdag zal ik hen alvast niet extra moeten motiveren.” (RBD)

Zaterdag 15 maart om 16 uur: Darta Bevo Roeselare C – VT Gullegem A.